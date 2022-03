Pre-order de Xiaomi 12 en krijg een televisie en soundbar t.w.v. 578 euro cadeau (ADV)

Bestel je nu de gloednieuwe Xiaomi 12, dan krijg je er twee toffe cadeaus bij. Ook kun je bij MediaMarkt terecht voor de Xiaomi 12 Pro, die nog betere hardware heeft. Alles wat je moet weten over de pre order-actie lees je hier!

Xiaomi 12 pre-order bij MediaMarkt

De gloednieuwe Xiaomi 12-serie bestaat uit een drietal krachtige smartphones. Bestellen kan vanaf nu bij MediaMarkt en bij de Xiaomi 12 ontvang je ook nog eens een slimme televisie en soundbar. De Mi TV P1 is 32 inch groot, draait op Android TV, heeft een adviesprijs van 299 euro en is te bedienen via de meegeleverde afstandsbediening. Ook kun je de Google Assistent gebruiken.

Natuurlijk is er een ingebouwde Chromecast aanwezig, zodat je al je films, series en muziek naar het grotere scherm streamt. Het gaat om een 32 inch-televisie met een resolutie van 1366 bij 768 pixels, meerdere hdmi-poorten en een nagenoeg randloos ontwerp.

Uiteraard zijn er ingebouwde speakers aanwezig, maar bij deze pre order-actie ontvang je ook nog eens een gratis soundbar. Zo geniet je van mooi geluid als je iets kijkt of natuurlijk streamt vanaf je nieuwe Xiaomi-smartphone. De adviesprijs van deze soundbar bedraagt 279 euro, waardoor je voordeel oploopt tot 578 euro. Wees er wel snel bij, want de pre order-actie loopt tot en met 31 maart.

Meer over de Xiaomi 12

De Xiaomi 12 is het ‘tussenmodel’ en kost 899 euro. De afwerking van de achterzijde zorgt ervoor dat er geen enkele vingerafdruk te zien is en al met al ademt het toestel pure luxe.

Het scherm is relatief klein (6,28 inch) en daardoor makkelijk te bedienen. Natuurlijk gaat het om een amoled-display, waar de kleuren vanaf spatten. Verversen doet ‘ie maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een fijne en soepele ervaring. Dat komt ook door de zeer krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, dé meest krachtige chip van dit jaar.

Er zijn vier camera’s aan boord, waaronder de selfiecamera in het kleine gaatje in het scherm. Daarmee schiet je perfecte selfies van maximaal 32 megapixel. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, waarmee je haarscherp elke situatie vastlegt. De twee andere camera’s gebruik je voor het maken van kiekjes in een wijdere hoek of voor close-ups. Daarmee leg je ieder insect, bloemknop of detail moeiteloos vast.

Over de accu hoef je je ook geen zorgen te maken. Die heeft namelijk een capaciteit van 4500 mAh, waarmee je makkelijk de dag doorkomt. Toch nog even de deur uit? Dan laad je ‘m razendsnel op met de meegeleverde 67 Watt-oplader. Draadloos opladen kan ook, net als je oordopjes of smartwatch van stroom voorzien door ze op de achterkant van het toestel te leggen is mogelijk.

Ook Xiaomi 12 Pro alvast te bestellen

Waar de Xiaomi 12 al bomvol hardware en functies zit om je vingers bij af te likken, doet het bedrijf daar met de Xiaomi 12 Pro nog een flinke stap bovenop. Zo is het scherm een stuk groter, is ‘ie nog scherper en wordt de ververssnelheid aangepast aan de inhoud op het scherm.

Dat komt de accu weer ten goede, die met een capaciteit van 4600 mAh ook iets groter is dan bij de Xiaomi 12. Opladen gaat daarbij ook een stuk vlotter, namelijk met maximaal 120 Watt. Is je toestel helemaal leeg, dan heb je maar 18 minuten nodig om ‘m helemaal vol te pompen.

Op de achterkant vind je ook drie camera’s, maar die hebben allemaal een resolutie van 50 megapixel. Het maakt dus niet uit in wat voor situatie je een foto schiet, het is altijd een prachtig kunstwerk. Zo maak je de perfecte foto als je stilstaat of beweegt, in het licht of juist donker en van dichtbij of juist veraf.



Xiaomi brengt de 12-serie op de markt met Android 12 en de eigen MIUI-schil. Ook qua updatebeleid zet de fabrikant hoog in. Zo krijgen de toestellen aankomende jaren maar liefst drie Android-updates. Tot slot worden hackers buiten de deur gehouden, dankzij de beveiligingspatches die vier jaar lang verschijnen.

Voordelen van MediaMarkt

MediaMarkt heeft tientallen vestigingen door heel Nederland, waardoor er altijd eentje bij jou in de buurt aanwezig is. Daar kun je natuurlijk fysiek terecht voor de gloednieuwe Xiaomi 12-serie. Je kunt bij MediaMarkt niet alleen terecht voor losse smartphones, maar toestellen ook aanschaffen in combinatie met een abonnement.

Zo haal je ook daar de Xiaomi 12 met abonnement of combineer je natuurlijk de Xiaomi 12 Pro met abonnement. Tevens kun je natuurlijk online shoppen via de website. Daarbij kies je makkelijk of je het product zelf ophaalt bij een fysieke vestiging of even thuis laat bezorgen.