Xiaomi 12 al flink in prijs gedaald: hier haal je ‘m goedkoop in huis

De Xiaomi 12-prijsdaling is al flink ingezet! Zo schaf je een los toestel aan voor flink wat minder euro’s dan de adviesprijs. Ook als je de Xiaomi 12 combineert met een abonnement kan het voordeel flink oplopen.

Xiaomi 12 prijsdaling: dit zijn de beste prijzen

De Xiaomi 12 maakt onderdeel uit van Xiaomi‘s 12-serie. Het toestel beschikt over een krachtige processor en haarscherp én vloeiend scherm van 6,28 inch. Daardoor kun je ‘m relatief makkelijk bedienen met één hand. Je hebt keuze uit een drietal kleuren. Natuurlijk draait deze smartphone op het gloednieuwe Android 12 en krijgt ‘ie jarenlang updates.

Er is gekozen voor een accu van 4500 mAh en die laadt razendsnel op met maximaal 67 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 50 Watt. Xiaomi zet flink in op de camera’s en het apparaat heeft er dan ook vier aan boord. Naast de selfiecamera van 32 megapixel schiet je foto’s met de primaire lens van 50 megapixel. Andere shots maak je met de groothoeklens (13 megapixel) en macrocamera (5 megapixel).

De adviesprijs van het toestel bedraagt 899 euro, maar inmiddels pik je ‘m al op voor 769 euro bij Mobiel.nl. De webwinkel verkoopt wel alleen het blauwe en donkergrijze model, de roze/paarse variant is nergens goed verkrijgbaar.

De beste Xiaomi 12 deals bij providers – bespaar tot 73 euro

Je kunt de Xiaomi 12 natuurlijk ook aanschaffen bij een provider. Of dat de beste keuze is waarmee je het meest kunt besparen, moet je zelf even uitrekenen. Een deal sluiten bij een provider is namelijk alleen handig als je geen al te grote bundel afsluit voor data, sms’jes of belminuten. De prijsbesparing bij providers blijft namelijk hetzelfde, ongeacht de grootte en inhoud van je bundel. Bij andere webwinkels loopt je voordeel (vooral bij grotere bundels) daarom ook wat sneller op.

Bij zowel T-Mobile als Tele2 is de besparing op de Xiaomi 12 het grootst: 73 euro. Bij providers KPN en Vodafone is dat een stuk lager en slechts 25 euro. Hieronder vind je de directe links naar de beste deals bij providers zelfs in combinatie met dit toestel.

Xiaomi 12 bij webshops – bespaar tot 112 euro

Als gezegd kun je misschien beter kijken bij andere shops dan providers zelf. Denk daarbij aan webwinkels als Belsimpel of Mobiel.nl. Onderstaande deals zijn gebaseerd op Unlimited-abonnementen; voor echte grootgebruikers dus. Zo bespaar je tot 112 euro op de toestelkosten van de Xiaomi 12.

Xiaomi 12 met abonnement van Vodafone – bespaar tot 112 euro

Interesse in de Xiaomi 12 met een groots abonnement van Vodafone? Dan kun je eens kijken naar het afsluiten van zo’n abo bij Belsimpel. Het toestel zelf kost dan nog 657 euro, waardoor je direct 112 euro minder betaalt dan als je ‘m los aanschaft.

Xiaomi 12 met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 109 euro

Met een abonnement van provider T-Mobile in combinatie met de Xiaomi 12 bespaar je tot 109 euro. Via Mobiel.nl betaal je bij een Unlimited-abonnement namelijk nog 660 euro voor het toestel.

Xiaomi 12 met abonnement van Tele2 – bespaar tot 106 euro

Kies je voor een abonnement van Tele2 dan kun je tot 106 euro besparen op de aanschafkosten van de Xiaomi 12. Terecht kun je daarvoor bij Belsimpel, waar je dan nog 663 euro moet betalen voor het toestel!

Xiaomi 12 met abonnement van KPN – bespaar tot 97 euro

Natuurlijk kun je ook kijken naar een unlimited-bundel bij provider KPN. Ook voor die combinatie ben je het goedkoopst uit via Mobiel.nl, zo bespaar je namelijk tot 97 euro.

Check ook de Xiaomi 12 review

Natuurlijk is Android Planet uitgebreid aan de slag geweest met de Xiaomi 12 (en Xiaomi 12 Pro) Hieronder lees je de conclusie van onze review. Benieuwd naar het hele verhaal? Check dan de Xiaomi 12 review.

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn twee goede en fijne smartphones. Door het formaat zijn we vooral gecharmeerd van de reguliere 12. Echt klein is de telefoon niet, maar het is tof en verfrissend dat Xiaomi een handzaam vlaggenschip uitbrengt. De 12 Pro is daarentegen interessant als je echt het beste van het beste zoekt.

Toch stijgen de Xiaomi 12 en 12 Pro niet boven de concurrentie uit. Dat komt met name doordat er nét iets te veel minpunten zijn. Zo is de accuduur middelmatig, vinden we de software niet fijn in gebruik en bieden de camera’s van het Pro-model weinig meerwaarde.

En dat terwijl de smartphone wel ruim 1000 euro kost. De Xiaomi 12 is een stukje goedkoper, maar alsnog zo’n 800 euro. Al met al heeft Xiaomi nog wel wat werk te verzetten om een vlaggenschip te maken dat écht met de concurrentie mee kan.