Xiaomi 12T en 12T Pro te koop in Nederland: scherpe camera’s en meer

De Xiaomi 12T en 12T Pro zijn vanaf nu in Nederland te koop. De toestellen hebben een grote batterij, opvallende camera’s en laden vlot op. Hier lees je alles over de smartphones en waar je ze kunt vinden.

Uitgebracht: Xiaomi 12T (Pro) te koop in Nederland

Onlangs kondigde Xiaomi zijn nieuwste smartphones aan op de Europese markt: de Xiaomi 12T en 12T Pro. De smartphones zijn vanaf nu te koop bij verschillende aanbieders in Nederland. Het reguliere model heeft een adviesprijs van 599 euro en voor het Pro-model leg je 799 euro neer.

Ook leuk: kies je voor de Xiaomi 12T Pro, dan krijg je de Redmi Pad cadeau, ga je voor de 12T, dan krijg je een set earbuds. Deze deals vind je bij Xiaomi’s online winkel.

Lijken de toestellen je wel wat? Bekijk dan onze prijsvergelijker. Daar vind je een overzicht van alle aanbieders en hun prijzen. Zo vind jij de beste deal.

Xiaomi 12T prijzen vergelijken Met abonnement € 27,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 599,- Bekijk beste prijs

Xiaomi 12T Pro prijzen vergelijken Met abonnement € 33,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 799,- Bekijk beste prijs

Meer over de Xiaomi 12T (Pro)

De Xiaomi 12T en 12T Pro lijken misschien als twee druppels water op elkaar, maar op een aantal vlakken verschillen ze behoorlijk. Waar beide smartphones een amoled-scherm hebben van 6,67 inch met een 120Hz-verversingssnelheid, zijn de chips en camera’s bij de telefoons anders.

Intern heeft het Pro-model een snellere chip. Hij is namelijk uitgerust met de vlotte Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. De ‘normale’ 12T heeft een Dimensity 8100 Ultra-chip. De reguliere 12T heeft een hoofdcamera van 108 megapixel en de Pro-versie een sensor van 200 megapixel. Daarmee zijn foto’s nog beter belicht een stukje scherper.

Beide smartphones hebben een extra groothoek- en macrolens, maar die hebben een lagere resolutie. Zowel de 12T als 12T Pro hebben een batterij van 5000 mAh. Meer dan genoeg om je dag door te komen en wanneer leeg, op te laden met 120 Watt. Daardoor zijn ze met zo’n 20 minuten weer helemaal vol.

De smartphones hebben 8GB werkgeheugen aan boord en 256GB opslagruimte. Je hebt keuze uit drie kleuren, namelijk blauw zilver of zwart. De toestellen draaien op Android 12 en krijgen drie grote updates naar Android 13, 14 en 15.

Lees onze Xioami 12T (Pro) review

Android Planet kreeg de mogelijkheid om de 12T en 12T Pro van Xiaomi te testen voor de officiële release. We schreven een review over de toestellen en waren erg positief. Waar de fabrikant op sommige vlakken duidelijk heeft bezuinigd, blinkt het toestel op andere fronten uit. Hieronder lees je alvast de conclusie van onze Xiaomi 12T (Pro) review.

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen, zijn de Xiaomi 12T en 12T Pro fijne smartphones. Het ontwerp is mooier dan dat van hun voorgangers en ook de software zit beter in elkaar. Ze werken dankzij de snelle hardware bovendien vloeiend, laden erg rap op en gaan lang mee op een acculading.

De gebieden waarop Xiaomi heeft bezuinigd zijn wat ons betreft vrij logisch. Van het plastic frame heb je bij normaal gebruik geen last en de middelmatige speakers nemen we graag voor lief. Bij de camera’s heeft Xiaomi zich wel wat te veel laten leiden door marketing. De 200 megapixel-lens levert vaak goede en scherpe plaatjes op, maar dat gaat ten koste van de andere camera’s. We hadden liever een 50 megapixel-hoofdcamera gehad en een betere groothoeklens.

De hamvraag is natuurlijk of je voor de 12T of de 12T Pro moet gaan. De Pro voelt door de snellere processor, die nieuwe camera en de langere accuduur iets luxer aan. Als je het geld kunt missen, zouden we dat toestel dus aanraden. Heb je een budget van 600 euro? Dan doe je ook met de 12T een prima koop.

