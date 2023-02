De nieuwste Xiaomi 13-serie nu al te huur bij Grover (ADV)

Ook zo benieuwd naar de Xiaomi 13 (Pro), maar twijfel je over de aankoop vanwege het hoge prijskaartje? Dan kun je overwegen het toestel bij Grover te huren tegen een maandelijks bedrag. Wij vertellen je hoe dat werkt.

High-end tech voor iedereen

Een nieuwe telefoon met alles erop en eraan aanschaffen past niet altijd binnen iedereens budget. Om er zeker van te zijn dat het dure toestel geen miskoop gaat zijn, huur je hem eerst een poosje. Jammer genoeg is dit niet bij elke winkel mogelijk. Grover biedt je die mogelijkheid wel.

Grover wil de nieuwste techproducten voor iedereen beschikbaar maken. Tegen een maandelijks bedrag huur jij de nieuwe Xiaomi 13 Pro of Samsung Galaxy S23 Ultra. Dit is goed voor jouw portemonnee én gaat e-waste tegen. Hoe dat precies werkt en welke producten nu extra voordelig te huren zijn, lees je in dit artikel.

Hoe werkt Grover?

Niet alleen smartphones en tablets zijn te huren bij Grover, want ze hebben een breed aanbod aan producten. Van televisies, laptops en foto- en video apparatuur tot aan gameconsoles, VR-brillen en drones: Grover heeft het allemaal. Maar hoe gaat het huren precies in zijn werk?

Op de Grover-site zoek je het apparaat dat je wil huren. Vervolgens kies je hoeveel maanden je het wil gebruiken. Je hebt de keuze uit één tot twaalf maanden. De prijs hangt af van de huurperiode die je kiest. Ga je voor een langere huurtermijn, dan zal de prijs voordeliger uitvallen.

Vervolgens maak je een account aan en controleert Grover je gegevens, dit duurt ongeveer een dag. Grover stuurt dan het product naar je op en zodra jij je nieuwe apparaat in handen hebt, gaat de huurtermijn pas in. Besluit je na het verstrijken van de huurperiode dat je het product toch nog even wil houden, dan verleng je gemakkelijk per maand.

Toe aan iets nieuws? Dan stuur je het product gratis weer terug naar Grover. Zij maken het product grondig schoon en knappen mankementen weer op in het magazijn. De volgende kan zo ook weer genieten van een zo goed als nieuw apparaat. Bij schade aan het product, bijvoorbeeld een barst in het display of waterschade, wordt 90 procent van de reparatiekosten door Grover Care gedekt.

Ontdek de Xiaomi 13-serie

De Xiaomi 13-serie is vanaf 13 maart in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om ‘instapper’ Xiaomi 13 met een 6,36 inch-amoled-scherm, de iets grotere Xiaomi 13 Pro met 6,73 inch-scherm en de voordelige Xiaomi 13 Lite met een scherm van 6,55 inch. De toestellen zijn in verschillende kleuren te verkrijgen met een spiegelende of neplederen achterkant.

De Xiaomi 13 is met recht een high-end smartphone te noemen. De Snapdragon 8 Gen 2-processor is enorm snel en dankzij de 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte heb je genoeg voor alle zware taken en bestanden.

Om mooie kiekjes te maken, maak je gebruik van één van de vier camera’s die de Xiaomi 13 heeft. De hoofdcamera heeft een resolutie van 54 megapixel, maar foto’s maken in een wijde hoek of objecten juist dichterbij halen met 3,2x optische zoom is ook mogelijk.

Een stapje verder met de Xiaomi 13 Pro

De grotere Xiaomi 13 Pro gaat een stapje verder. Het scherm heeft met 3200 bij 1440 pixels een hogere resolutie dan de 2400 bij 1080 pixels van het reguliere model. Verder is het scherm afgerond en is de batterij met 4820 mAh een stukje groter. Beide modellen zijn stof- en waterdicht.

De focus ligt echter op de camera’s, waaronder de 1 inch-sensor van 50 megapixel. In elke omstandigheid levert de Xiaomi 13 Pro een kwaliteitsplaatje. Wijde shots dankzij de groothoeklens en inzoomen zonder kwaliteitsverlies zijn voor deze krachtpatser ook geen probleem.

Xiaomi 13 Lite: het budgetmodel

De Xiaomi 13 Lite is veel voordeliger. Je krijgt een smartphone met de Snapdragon 7 Gen 1-processor en een ververssnelheid van 120Hz. Het toestel heeft niet één, maar twee frontcamera’s. Met de eerste schiet je kiekjes met een resolutie van 32 megapixel en de tweede gebruik je voor portretfotografie.

De drie andere camera’s gebruik je voor normale foto’s van maximaal 50 megapixel, wijde foto’s of om objecten dichterbij te halen. Opladen van de 4500 mAh-accu kan alleen via een snoertje met maximaal 67 Watt. De Xiaomi 13 Lite draait op het verouderde Android 12, maar een update naar Android 13 volgt in de toekomst.

Wil jij als allereerste pronken met één van de drie Xiaomi 13-modellen? Per pre-order bestel je ze nu al bij Grover, zodat je nieuwe toestel 8 maart in je hand ligt. Kies je voor de Xiaomi 13 of het Pro-model, dan profiteer je tot en met 7 maart van 5 euro korting per maand op je volgende Xiaomi-huur.

Wanneer huur je nog meer bij Grover?

Het huren van techproducten kan in nog veel meer situaties een uitkomst bieden. Werkt jouw smartphone bijvoorbeeld niet meer, maar heb je nu even geen geld voor een nieuwe? Dan huur je tijdelijk een toestel. Zo verdwijnen niet ineens honderden euro’s die je eigenlijk niet kunt missen van je bankrekening, maar blijf je wel bereikbaar.

Vraagt jouw kroost al maanden om een PlayStation 5? Kinderen raken vaak snel uitgekeken op nieuw speelgoed. Door bij Grover te huren weet je of je kinderen na een paar maanden nog steeds plezier hebben aan de gameconsole.

Misschien ga je wel op reis en wil je dat met kwaliteitsapparatuur, bijvoorbeeld een Go-Pro, vastleggen. Zonde als hij vervolgens ergens in een kast komt te liggen. Met Grover hoef je die Go-Pro niet aan te schaffen, maar huur je hem gemakkelijk.

Meer deals bij Grover

Grover is de plek waar je één van de toestellen uit de nieuwste Xiaomi 13-serie kunt huren. Vanaf 8 maart kan jij één van de krachtpatsers al in je hand hebben liggen én 5 euro korting per maand krijgen op een volgende Xiaomi-huur. Pre-order ‘m snel voor 7 maart.

Niet alleen de Xiaomi 13-serie is nu voordelig te huren bij Grover. Zo is de PlayStation 5 die we al noemden nu te huren met tot wel 20 procent voordeel. Bij een huurtermijn van twaalf maanden betaal je in plaats van 49,90 euro nu 39,90 euro per maand.