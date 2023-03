Xiaomi 13-serie nu te koop in Nederland vanaf 499 euro

Vanaf nu kun je de Xiaomi 13 kopen in Nederland. Dat geldt ook voor de betaalbaardere Xiaomi 13 Lite en het meest uitgebreide model, de Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 kopen in Nederland

Eind februari maakte Xiaomi alles details bekend over de Xiaomi 13-serie en nu zijn de smartphones ook daadwerkelijk te koop. Het gaat om drie toestellen met elk hun unieke eigenschappen en verschillende prijsklasse.

Zo is er de Xiaomi 13 Lite, die verkrijgbaar is in meerdere hippe kleuren. Het toestel is uitgerust met een scherm van 6,55 inch waarvan de pixels 120 keer per seconde verversen. Het kloppende hart is de Snapdragon 7 Gen 1-chip, samen met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Er zijn drie camera’s aanwezig op de achterzijde, de batterij is een 4500 mAh-exemplaar en opladen kan met 67 Watt. Tot slot draait het toestel nog op het anderhalf jaar oude Android 12.

Xiaomi 13 kopen: adviesprijs van 999 euro

Dan is er natuurlijk ook nog de reguliere Xiaomi 13 met een stuk betere hardware. Logisch ook gezien de prijs twee keer zo hoog ligt: 999 euro. Wel koop je ‘m nu al voor flink veel minder. We zien de Snapdragon 8 Gen 2-processor, een grote accu en ook deze smartphone komt op de markt in verschillende kleuren.

De camera’s zijn stukken uitgebreider dan de Xiaomi 13 Lite. Zo zijn er in totaal vier aan boord, waaronder de primaire variant met een resolutie van 54 megapixel. Ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek of wat optische zoom gebruiken met de telelens. De Xiaomi 13 review verschijnt later deze week, dus houd Android Planet in de gaten.

Xiaomi 13 Pro: beste van het beste

Dan is er ook nog de Xiaomi 13 Pro, waarmee de fabrikant laat zien waar ze allemaal tot in staat zijn. Het vlaggenschip heeft het grootste scherm, met de hoogste resolutie en helderheid. De krachtbron is dezelfde chip als bij de normale Xiaomi 13, maar bij de camera’s zien we wel enkele verschillen.

Zo is er een 1 inch-sensor van 50 megapixel aanwezig die wordt gebruikt door de primaire camera. Opladen gaat met maar liefst 120 Watt en zowel de 13 als 13 Pro draaien uit de doos op Android 13.

Benieuwd naar al onze ervaringen met dit Pro-model, check dan de Xiaomi 13 Pro review. Hieronder vind je alvast de conclusie:

De Xiaomi 13 Pro is zonder meer een goede smartphone. Hij is razendsnel, heeft een prachtig scherm en laadt zeer rap op. Het toestel rekent bovendien af met de belangrijkste pijnpunten van zijn voorganger.

Toch staat er ‘slechts’ een 7,5 boven deze review. 1299 euro is ontzettend veel geld en daarvoor mag je op ieder vlak het beste van het beste verwachten. Dat kan deze Xiaomi 13 Pro niet bieden. De hoofdcamera is puik, maar de telecamera en zeker de groothoeklens zijn, voor deze prijs althans, onder de maat. Bovendien zorgt de software bij weinig licht vaak voor kunstmatig ogende plaatjes.

Verder zijn we geen fan van het glimmende design en zit de software nog altijd vol gesponsorde apps. Dat is misschien acceptabel bij goedkopere smartphones, maar niet bij een vlaggenschip met deze prijs. Daarom is het moeilijk om de Xiaomi 13 Pro aan te raden.

Het laatste nieuws over Xiaomi: