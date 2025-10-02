Gloednieuwe Xiaomi 15T Pro nu al voor de helft van de prijs

Xiaomi kwam afgelopen week met de 15T en 15T Pro. Ze zijn nu al goedkoper in huis te halen en de Pro-variant scoor je zelfs al voor de helft van de adviesprijs. We laten je zien hoe.

Xiaomi 15T Pro voor slechts 354 euro

Eind september presenteerde Xiaomi nieuwe vlaggenschepen. Daarvan is de 15T Pro de beste, maar heeft natuurlijk ook de hoogste adviesprijs. Het merk heeft deze gelegd op 799,99 euro. Hij beschikt over uitstekende camera’s en een snelle processor. Om de introductie te vieren, zijn bij verschillende webwinkels goede acties te vinden.

Zo geeft Belsimpel je 200 euro kassakorting als je de code XIAOMI15TPROKASSA20 invult tijdens het afrekenen. Dit is geldig bij zowel losse toestellen als in combinatie met abonnement. In dit laatste geval bespaar je helemaal veel, want kies je voor Vodafone bij Belsimpel dan heb je hem al vanaf 354 euro in handen.

Dit is wel met de grootste bundel, maar ook met een kleinere bundel of andere providers bespaar je flink. Voor het losse toestel betaal je dankzij deze actie 599 euro.

Liever een andere provider?

Heb je liever een andere provider, bijvoorbeeld omdat je dan profiteert van klantvoordeel? Neem je jouw mobiele abonnement van dezelfde provider als je vaste internet, dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Bovendien geeft KPN je gratis Netflix of ESPN Compleet en krijg je van Odido nog eens 5 euro extra korting per maand op je vaste internet.

Wil je een goedkoper abonnement? Ook dan is de besparing groot. Ga je voor een 10GB-bundel, dan is Lebara het goedkoopst. Voor het toestel betaal je nu 408 euro (inclusief 200 euro kassakorting) en voor het abonnement 7,50 euro per maand. De eerste drie maanden ontvang je namelijk 50 procent korting. Vergeet niet de code XIAOMI15TPROKASSA20 te gebruiken!

Xiaomi 15T met 150 euro kassakorting

Ook bij het instapmodel, de Xiaomi 15T, ontvang je van Belsimpel kassakorting: 150 euro met de code XIAOMI15TKASSA150. Zo haal je hem met abonnement vanaf 234 euro in huis door hem te combineren met Vodafone. Voor het goedkoopste 10GB-abonnement kies je ook nu voor Lebara. Nu heb je hem in handen voor 288 euro. Voor een losse Xiaomi 15T betaal je 499 euro.