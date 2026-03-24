Xiaomi 15T Pro tijdelijk voor laagste prijs ooit

De Xiaomi 15T Pro is eind september aangekondigd met een adviesprijs van 799,99 euro. Momenteel is hij flink in prijs gezakt en verkrijgbaar voor de laagste prijs ooit van 479,90 euro. We vertellen je hoe je dat doet.

Xiaomi kwam in september met de 15T-serie. Daarvan is de 15T Pro natuurlijk het beste en dat betekent een hoge adviesprijs van 799,99 euro. Als je op zoek bent naar een smartphone met krachtige specificaties voor een relatief lage prijs, dan is dit de keuze voor jou.

Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en kun je de telefoon al voor fors minder oppikken: 479,90 euro. Zo goedkoop was hij als los toestel zelfs nog nooit. Dit krijg je voor elkaar als je jouw aankoop via de website van Xiaomi zelf doet. Hier vind je de 15T Pro voor de prijs van 499,90 euro, maar als nieuwe gebruiker kun je een coupon gebruiken en ontvang je 20 euro korting. Bovendien krijg je er nog een gratis speaker bij of kies voor een ventilator cadeau.

Nog meer besparen doe je door te kiezen voor een abonnement bij je Xiaomi 15T Pro. De laagste prijs vind je in combinatie met onbeperkt internet van Vodafone bij Belsimpel. Je hebt het toestel nu in handen vanaf 445 euro. Liever een kleinere bundel? Dan kan je het beste de smartphone bij Xiaomi bestellen en een sim only erbij nemen, want de toestelprijzen van andere abonnementen liggen momenteel hoger dan 479,90 euro.

Liever een andere provider?

Heb je een andere provider die favoriet is, bijvoorbeeld omdat je vast internet van deze aanbieder hebt? Neem je een mobiel abonnement van dezelfde provider, dan profiteer je van klantvoordeel. Dit is bij vrijwel alle partijen tot 7,50 euro korting per maand. Daarnaast krijg je van KPN gratis Netflix of ESPN Compleet. We zetten hieronder de prijzen voor je op een rij.

Heb je aan minder data ook genoeg, dan kun je het beste de 15T Pro als los toestel bij Xiaomi bestellen. De toestelprijzen bij kleinere bundels voor dit toestel liggen momenteel hoger dan de prijs bij Xiaomi. Wil je ook een voordelige sim only, dan betaal je nu bijvoorbeeld het eerste jaar slechts 1 euro per maand bij 50+ Mobiel. Gebruik hiervoor de code DEALMRT26 tijdens het bestellen.

Dit is de Xiaomi 15T Pro: krachtige telefoon met fijne camera’s

De Xiaomi 15T Pro is de telefoon voor jou als je een high-end telefoon wil, maar eigenlijk niet de prijs wil betalen die dit soort smartphones normaal kosten. Hij beschikt over een grote accu van 5500 mAh, die ook nog eens snel weer oplaadt. Binnen iets meer dan een half uurtje is hij weer volledig vol.

Daarnaast richt Xiaomi zich met deze telefoon op smartphonefotografen. Hij beschikt over drie goede camera’s op de achterkant: een 50 megapixel-hoofdcamera, een periscopische telelens die vijf keer optisch inzoomt en een groothoeklens van 12 megapixel. Ook is er een 32 megapixel-selfiecamera. Voor al deze lenzen heeft het merk samengewerkt met camera-producent Leica voor de meeste optimale kiekjes.

Aan de binnenkant ligt overigens niet de snelste chip van dit moment, maar wél eentje die ook enorm krachtig is. Van dat verschil zal je echter niet veel merken. Zware games draaien prima op de Xiaomi 15T Pro. Wat updates betreft kan je zes jaar lang vooruit.