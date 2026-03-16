Gloednieuwe Xiaomi 17 nu al bijna helft goedkoper

Eind februari kwam Xiaomi met de 17-serie. Drie nieuwe toestellen, waarvan de instapper de Xiaomi 17 is. Deze scoor je nu al dankzij een goede actie voor bijna de helft van het geld.

Xiaomi 17 voor 576 euro

Onlangs kwam Xiaomi met nieuwe high-end telefoons: de 17-serie. Daarin zijn drie telefoons te vinden: de instapper is de Xiaomi 17. Daarnaast zijn er nog de Xiaomi 17 Ultra en de ‘Leica Leitzphone powered by Xiaomi’. Deze zijn vooral toegespitst op fotografie.

De instapper beschikt ook over goede camera’s, een krachtige processor, maar is iets vriendelijker geprijsd. Nu helemaal want bij Belsimpel scoor je hem 150 euro goedkoper. Bij een los toestel gebruik je de code 150XIAOMI17DISCOUNT en je ziet in je winkelmandje direct de prijs van 999 euro naar 849 euro veranderen.

Ga je voor een abonnement, dan ben je nog veel goedkoper uit. Hier is de korting al in de prijs mee berekend en kom je zelfs op bijna de helft van het geld uit. Kies hiervoor voor Vodafone en je hebt hem in handen voor 576 euro.

Liever een andere provider?

Geen fan van Vodafone en heb je liever een andere provider? Dan heb je natuurlijk nog veel meer opties. Het toestel wordt het goedkoopste met een onbeperkt internetabonnement van één van de grootste drie, maar heb je liever ook een kleiner en goedkoper abonnement?

Dan is de Xiaomi 17 met Lebara het goedkoopste. Kies je bijvoorbeeld voor 10GB, dan betaal je voor het toestel 624 euro en voor je abonnement de eerste vier maanden 4 euro en daarna 8 euro per maand.

Ook Xiaomi 17 Ultra met 200 euro kassakorting

Heb je liever nóg betere camera’s, dan kies je voor de Xiaomi 17 Ultra. Deze scoor je bij Belsimpel momenteel ook met 200 euro kassakorting als los toestel. Gebruik tijdens het afrekenen nu de code 200XIAOMI17ULTRA en je betaalt 1299 euro voor de telefoon.

Combineer je hem met een abonnement van Vodafone, dan bespaar je nog eens 339 euro. Je hebt de 17 Ultra nu in handen vanaf 960 euro.

Dit is de Xiaomi 17 (Ultra)

Je kiest voor de Xiaomi 17 als je op zoek bent naar een krachtige telefoon met goede camera’s en een grote accu. Hij is uitgerust met een capaciteit van maar liefst 6330 mAh, opvallend genoeg groter dan die van het Ultra-model. Daarnaast maak je jouw kiekjes met een van de vier 50 megapixel-camera’s, waaronder een telelens.

Daarnaast is aan de binnenkant de snelste processor van dit moment te vinden: de Snapdragon 8 Gen 5. Ook is ‘ie met een schermafmeting van 6,3 inch compact te noemen.

De Xiaomi 17 Ultra is met 6,9 inch een stukje groter en vrijwel volledig op fotografie gericht. Hij heeft namelijk een 200 megapixel-telelens die tot 4,3 keer optisch kan inzoomen. Voor deze smartphone is een speciale fotografiekit te verkrijgen, waardoor je de 17 Ultra verandert in een compactcamera met onder andere een fysieke sluiterknop en een handgreep met extra accu.