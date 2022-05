Bedien deze 5 slimme Xiaomi-apparaten met een handige app (ADV)

Wat hebben de Xiaomi-airfryer, -oordopjes, -lampen, -weegschaal en een smartwatch met elkaar gemeen? Het zijn allemaal slimme apparaten die je met een handige app bedient en soms zelfs met elkaar kunt verbinden.

Xiaomi is van alle markten thuis

Xiaomi is pas sinds 2010 actief en dus nog een relatief jong merk. Naast smartphones in allerlei prijsklassen richt het zich op allerlei andere apparatuur. Daarmee is het bedrijf de voorloper op het gebied van een heel eigen ecosysteem van producten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden in het assortiment van Xiaomi.

Benieuwd naar het uitgebreide aanbod? Neem dan eens een kijkje op de website of ga langs in de fysieke winkel in Rotterdam. Van elektrische step tot slimme tandenborstel en van stofzuiger, beamer of televisie tot draadloze oordopjes of wearables: je vindt het er allemaal!

In dit overzicht hebben we vijf van apparaten uitgelicht. Ook gaan we verder in op de slimme apps en het ecosysteem wat daardoor ontstaat, lees je mee?

1. Xiaomi Airfryer

Je kent het wel, vanavond krijg je eters, maar wat moet je nou precies op tafel zetten? Dat ligt natuurlijk ook wel aan het gezelschap dat over de vloer komt en hoeveel tijd je hebt. Dankzij de Xiaomi Airfryer maakt dat allemaal niks meer uit!

Komen er snel wat vrienden langs voordat jullie gaan stappen, dan is de slimme airfryer de ideale partner in crime. Dankzij de ruime inhoud van 3,5 liter kun je namelijk handenvol snacks bakken in enkele minuten of natuurlijk heerlijke frietjes. Fijn wel zo’n kleine oven, want je gebruikt geen olie, waardoor het ook nog iets gezonder is.

Komen je (schoon)ouders langs of collega’s, dan is de Xiaomi Airfryer ook gewoon het middelpunt van de voorbereidingen. Hij beschikt namelijk over meerdere programma’s, waardoor je er ook vis, vlees of een heerlijke dessertcake in kunt bereiden. Zo zet je in een mum van tijd de heerlijkste gerechten op tafel. Je haalt de Airfyer momenteel voordelig in huis bij MediaMarkt.

2. Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Tijdens alle voorbereidingen voor vanavond wil je misschien ook wel even wegdromen met een fijn muziekje. Pak dan de Xiaomi Redmi Buds 3 Pro erbij, verkrijgbaar in het grijs of zwart. Deze draadloze oordopjes zorgen ervoor dat je vol concentratie aan de slag kan, want er moet wel wat lekkers op tafel verschijnen natuurlijk.

Fijn is dat je de Buds 3 Pro kunt verbinden met meerdere apparaten, waardoor het wisselen van een audiobron nooit een probleem is. Je kunt tot 6 uur op een enkele acculading genieten van je favoriete muziek en in het meegeleverde opbergdoosje is ook een batterij verstopt. Zo laad je de dopjes zelf makkelijk en snel nog een paar keer op.

Actieve ruisonderdrukking is ook aan boord, waardoor je je nog beter kunt afsluiten. Ook bieden de oordopjes juist een transparantiemodus, zodat je nog wel personen en geluiden om je heen hoort als je dat wil.

3. Xiaomi Watch S1 Active

Je moet natuurlijk wel de tijd in de gaten houden, timers zetten en zorgen dat alles in orde is voor het diner. Dat alles doe je makkelijk en snel met de Xiaomi Watch S1 Active, verkrijgbaar in meerdere varianten qua kleur en afwerking. Dankzij het ronde amoled-scherm van 1,43 inch houd je alles piekfijn bij. Natuurlijk heb je keuze uit tientallen digitale wijzerplaten, passend bij je outfit of je humeur. Ook zijn de bandjes makkelijk en snel te verwisselen.

De horlogekast is gemaakt van prachtig afgewerkt metaal, waardoor het apparaatje ook een echt designstatement is. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het bijhouden met de Watch S1 Active. Van je gezette stappen en slaapgedrag tot verbrande calorieën of het zuurstofniveau van het bloed.

Fijn is ook dat je het horloge kunt gebruiken als heuse fitnesscoach, dankzij de meer dan 100 verschillende sportmodi. Vanavond is het nog even heerlijk genieten, maar morgenochtend moet je toch echt aan de bak om al dat heerlijke eten er weer af te sporten.

4. Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential

Handig wel die Xiaomi Watch, want je krijgt een herinnering dat je gasten er al bijna aankomen. Tijd om wat extra sfeer te creëren in huis en daarvoor gebruik je natuurlijk de Mi Smart LED Bulb Essential. Dankzij die slimme lampen en een wifi-verbinding zet je ze aan of uit en kies je de juiste tint.

Kies voor een fijne, gezellige, kleurrijke sfeer tijdens het diner en als de gasten weg zijn, zet je ze juist wat feller. Wel zo handig tijdens het opruimen, want zo zie je precies wat je nog moet schoonmaken. Bedienen kan trouwens ook met je stem; fijn toch!

5. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Alles opgeruimd? Dan is het tijd om heerlijk te gaan slapen, want morgen moet er immers gesport worden. Heerlijk fris wakker geworden dankzij een alarm op je Mi Watch is het tijd om te douchen jezelf op te frissen. Voordat je de deur uitgaat voor een heuse work-out stap je nog even op de Xiaomi Mi Body Composition Scale 2.

Die slimme betaalbare weegschaal kan veel meer dan alleen je gewicht meten. Gebruik ‘m voor een balanstest of kom te weten wat jouw lichaamssamenstelling is. Check bijvoorbeeld je vetpercentage, BMI, vochtpercentage of de algemene gezondheidsscore van je lichaam.

Eén ecosysteem dankzij handige applicaties

Nagenoeg alle Xiaomi-producten zijn te verbinden met een handige applicatie, allemaal te vinden in de Play Store. Zo is er bijvoorbeeld Zepp Life (voorheen MiFit) waarmee je makkelijk je horloge of slimme weegschaal verbindt. Met die handige app kun je gegevens synchroniseren en nog meer en uitgebreidere informatie zien.

Ook is er de Mi Home-app, die je gebruikt voor al je smart home-activiteiten. Zo bedien je alle slimme apparaten in het huis vanaf één apparaat: je smartphone. De mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. Ook kun je verschillende apparaten met elkaar laten communiceren en met elkaar laten samenwerken, handig!