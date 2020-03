4 redenen waarom de Xiaomi Mi 10 een interessante keuze is (ADV)

Xiaomi heeft de Mi 10 gepresenteerd, een high-end vlaggenschip voor een scherpe prijs. In dit artikel check je vier redenen waarom dit toestel een interessante keuze is.

1. Vijftal camera’s

De Mi 10 van Xiaomi heeft vijf camera’s aan boord, zodat je in elke situatie een perfecte foto maakt. De primaire camera heeft een hoge resolutie van maar liefst 108 megapixel, waarmee je alles met enorm veel detail vastlegt. Daarnaast kun je met dit toestel als één van de eersten filmen in 8K. Wil je een landschap vastleggen of een gebouw, dan gebruik je de groothoeklens die foto’s maakt van 13 megapixel.

Ook is er gedacht aan de fans van macrofotografie. Dankzij de derde camera maak je namelijk foto’s van dichtbij, van bijvoorbeeld een insect of plant. De vierde camera op de achterkant wordt gebruikt om diepte-informatie te verzamelen. Daardoor is ook het maken van een portetfoto, met wazige achtergrond, geen enkel probleem voor de Xiaomi Mi 10. Tot slot schiet je selfies met de 20 megapixel-camera, die verwerkt is in een klein gaatje in het scherm.

2. Prachtig design en scherm

Het scherm is 6,67 inch groot en heeft afgeronde zijkanten. Er is gekozen voor een amoled-paneel, waardoor de kleuren van het display afspatten. Al met al is het scherm van de Mi 10 een genot om een filmpje, foto’s of websites op te bekijken. Daarbij ververst het scherm 90 keer per seconde, waardoor alles ook heerlijk vloeiend aanvoelt.

Het design van de Mi 10 is prachtig afgewerkt en heeft een laagje glas op de voor- en achterkant. Xiaomi heeft gekozen voor Gorilla Glass 5, waardoor krassen en beschadigingen minder snel ontstaan. Het toestel weegt 208 gram en is slechts 8,96 millimeter dik. Tot slot heb je keuze uit de kleuren grijs of groen.

3. Grote accu en snel opladen

Deze nieuwe Xiaomi Mi 10 heeft een 4780 mAh-accu, waarmee je makkelijk een intensieve dag doorkomt. Opladen gaat ook nog eens razendsnel en kan via een kabeltje of draadloos. Dat gaat met maximaal 30 Watt, zodat de batterij in een mum van tijd weer vol zit.

Xiaomi levert daarvoor ook de juiste snellader mee. Gebruik je die, dan is het toestel in minder dan een uur weer volledig opgeladen. Ook is het mogelijk om andere apparaten – die hiervoor ondersteuning bieden – draadloos op te laden via het toestel. Je legt je oordopjes bijvoorbeeld op de achterkant van de Mi 10, waarna ze draadloos worden opgeladen.

4. De beste specificaties van dit moment

Een andere reden om deze Xiaomi Mi 10 zeker te overwegen, is de goede combinatie van hardware, waarmee je elke taak moeiteloos aankan. De processor is de krachtige Snapdragon 865-chip en er is 8GB werkgeheugen aanwezig. Zo wissel je makkelijk en snel tussen meerdere apps. De opslag bedraagt 128GB of 256GB en het toestel heeft een speciale koelingstechniek, zodat deze bij zware taken wat koeler blijft.

Natuurlijk beschikt het toestel ook over een 5G-modem, zodat je alvast klaar bent voor de toekomst. Een snelle vingerafdrukscanner is ook aan boord en verwerkt in het scherm. Zo ben je er zeker van dat alleen jij foto’s, bestanden en inhoud van apps kunt bekijken. Ook zaken zoals nfc en stereospeakers zijn aanwezig. Tot slot gebruik je de Mi 10 als afstandsbediening voor allerlei apparaten dankzij de ingebouwde infraroodsensor.

