3 redenen om de Xiaomi Mi 10 Pro te overwegen (ADV)

De Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro werden in februari aaangekondigd, maar nu zijn ze ook echt in Nederland te koop. De Mi 10 Pro is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt voor 999,99 euro! Wij geven drie redenen waarom dit toestel het overwegen waard is.



1. Design en uitstraling van de Mi 10 Pro

Als je de Mi 10 Pro voor het eerst ziet, valt de strakke vormgeving direct op. Het toestel ziet er stijlvol uit en heeft een mooi en groot scherm van 6,67 inch. Dankzij de full hd-resolutie en dunne schermranden zien beelden er uitstekend uit, is bestaat echt de hele voorkant uit display.

2. Hardware en andere specificaties

De Xiaomi Mi 10 Pro is uitgerust met de krachtigste hardware van het moment. Het toestel wordt aangedreven door de snelste processor die Qualcomm op dit moment maakt. Het toestel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB (of 256GB) opslagruimte. Xiaomi met de Mi 10 Pro gaat de concurrentie aan met welbekende toestellen als de Samsung Galaxy S20 en Huawei P40 Pro.

De Mi 10 Pro heeft een grote accu van 4500 mAh, waarmee je toestel gemakkelijk een dag mee gaat zonder op te laden. Is je batterij toch leeg? Dan kan dit toestel snelladen met een vermogen van 30 Watt, waardoor de accu razendsnel weer vol zit.

3. Uitstekende camera’s van de Mi 10 Pro

De Mi 10 Pro heeft een 108 megapixel-hoofdcamera op de achterkant én een 20 megapixel-groothoeklens. Ook heeft het toestel een 8 megapixel-telefotolens. Hiermee kan je het beeld gemakkelijk dichterbij halen en verlies je geen kwaliteit.

Als laatste is er ook nog eens een 12 megapixel-portretlens aanwezig, met twee keer optische zoom mogelijkheid. Deze gebruik je – zoals de naam al verklapt – voor het maken van portretfoto’s. De persoon of het object op de voorgrond kan je scherp in beeld brengen en tegelijkertijd kan je de achtergrond onscherp maken.

Actie bij MediaMarkt: Xiaomi True Wireless Earphones 2 cadeau

Bij aankoop van een Xiaomi Mi 10 Pro bij MediaMarkt ontvangen de eerste 100 consumenten de Xiaomi True Wireless Earphones 2 cadeau! De actie loopt zolang de voorraad strekt. De Xiaomi True Wireless Earphones 2 wordt automatisch toegevoegd en verrekend in de winkelwagen.

Deze draadloze oordopjes koppel je door middel van bluetooth 5.0 eenvoudig met je smartphone, waarna je tot wel vier uur van je muziek geniet. De High Resolution Audio zorgt ervoor dat je het geluid optimaal beleeft en dankzij de geïntegreerde microfoon kan je ook nog eens bellen met deze oordopjes.

