De nieuwe Xiaomi Mi 10T-serie is officieel gepresenteerd, deze serie bestaat uit de Mi 10T Lite, Mi 10T en Mi 10T Pro. Drie high-performance smartphones voor werk, gamen en natuurlijk dagelijks gebruik.

De Xiaomi Mi 10T-serie

De Xiaomi Mi 10T-serie biedt voor ieder wat wils. De Mi 10T en Mi 10T Pro zijn high end smartphones die zorgen voor eersteklas ervaringen voor iedereen. Maar de Mi 10T Lite moet je zeker niet onderschatten. Deze betaalbare smartphone is al verkrijgbaar vanaf 279 euro en is een goede keuze als je net wat minder budget hebt. Wij geven je drie redenen waarom deze telefoon het overwegen waard is. Check de Mi 10T Lite ook nog even op de website van Xiaomi voor nog meer info.

1. Vier camera’s, eindeloze mogelijkheden

Een goede camera is tegenwoordig onmisbaar op je smartphone. Maar voor een telefoon met een goede camera hoef je zeker niet al je spaargeld neer te leggen.

De vierdubbele camera van de Mi 10T Lite biedt een van de beste set-ups binnen het segment. Het toestel beschikt over een ultrascherpe 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en een 2 megapixel-dieptesensor. Verder heeft de Mi 10T Lite een 16 megapixel-selfiecamera aan de voorkant.

Met deze camera’s heb je oneindig veel mogelijkheden en deze worden nog verder uitgebreid met diverse handigheidjes. Zo heb je verschillende mogelijkheden waaronder ‘Time-lapse Selfie’, ‘Timed Burst’ en ‘Dual Video’. Met deze opties maak je direct creatieve foto’s en video’s, zonder dat met allerlei losse apps aan de slag moet.

2. Goede hardware en vloeiend scherm

Naast camera’s is goede hardware ook van groot belang voor een fijn gebruik van je smartphone. Met de Mi 10T Lite hoef je niet verder te zoeken. Het toestel beschikt over de beste hardware binnen het segment. Zo heeft het display een indrukwekkende ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor geniet je van vloeiende beelden zonder haperingen, dit is extra fijn tijdens het gamen, scrollen en bij het kijken van je favoriete serie of film. Daarbij zorgt de Mi 10T Lite voor een optimale kijkervaring door automatisch de meest geschikte verversfrequentie te kiezen.

Als we verder kijken zien we een Qualcomm Snapdragon 750G-chipset onder de motorkap. Dit zorgt voor razendsnelle prestaties maar ook voor goede accuprestaties waardoor de batterij langer mee gaat. De 4820mAh-accu is groot genoeg om een dag mee te gaan. Raakt deze toch leeg? Dan is je batterij dankzij het 33 Watt oplaadvermogen in een mum van tijd weer opgeladen.

3. Smartphone met 5G-ondersteuning

Het nieuwe 5G-netwerk wordt steeds verder ontwikkeld en uitgerold in Nederland. Als je een toekomstbestendig toestel wil kopen, is het dus handig om erop te letten of deze ook 5G ondersteunt. De Xiaomi Mi 10T, 10T Pro en 10T Lite bieden alle drie 5G-ondersteuning.

Het 5G-netwerk is in de toekomst tot wel tien keer sneller dan het huidige 4G-netwerk waar we nu gebruik van maken in Nederland. Met het 5G-netwerk kan je over enkele jaren profiteren van ultrasnel internet met een stuk minder vertraging. Dit is extra fijn tijdens het gamen of het streamen van films en series als je onderweg bent.

Ook als je een Whatsapp-berichtje wil sturen op een drukke plek of op een zwaar belast moment zoals tijdens nieuwjaar. Deze berichten zullen dankzij het 5G-netwerk een stuk sneller verstuurd kunnen worden. Al met al ben je met de Mi 10T Lite dus helemaal klaar voor de toekomst!

Xiaomi Mi 10T Lite bestellen

Ben je overtuigd en wil je de Mi 10T Lite direct bestellen? Het toestel is verkrijgbaar in twee opslagvarianten: 64GB voor 279 euro of de 128GB-variant voor 329 euro. Daarbij heb je nog de keuze uit drie toffe kleuren: Atlantic Blue, Pearl Gray en Rose Gold Beach.

Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro

Heb je een wat groter budget? Dan zou je de Xiaomi Mi 10T of Xiaomi Mi 10T Pro kunnen overwegen. Bij deze toestellen krijg je onder andere nog betere camera’s. Zowel de Mi 10T als de Mi 10T Pro hebben een 13 megapixel-groothoeklens, een 5 megapixel-macrocamera en een 20 megapixel selfie-camera aan de voorkant. De Mi 10T heeft een 64 megapixel-sensor en de Mi 10T Pro schiet plaatjes van maar liefst 108 megapixel!

Verder beschikken deze varianten over meer opslagcapaciteit, een indrukwekkende 5000mAh-batterij, nóg betere hardware en een display met een toonaangevende 144Hz-ververssnelheid. Deze toestellen zijn echte krachtpatsers waar je jaren mee vooruit kunt.