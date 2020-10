De goedkoopste en duurste Mi 10T-telefoons zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De Xiaomi Mi 10T Lite en 10T Pro hebben beiden een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding en zijn met 5G klaar voor de toekomst.

Xiaomi Mi 10T Lite kopen kan nu in Nederland

De Mi 10T Lite is verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten en je kunt kiezen uit drie kleurtjes: blauw, grijs en goud. Vooralsnog is enkel de uitgebreide variant met 128GB opslag direct op voorraad. Deze uitvoering kost 329 euro. Een losse Xiaomi Mi 10T Lite begint in principe bij 279 euro, maar dit 64GB-model is vooralsnog niet direct op voorraad. Een Xiaomi Mi 10T Lite met abonnement is bij alle providers verkrijgbaar. Via onderstaande prijsvergelijker kun je filteren op opslag, prijs, kleur en meer.

Het goedkoopste toestel uit de Mi 10T-serie valt vooral op door zijn ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding, ondersteuning voor 5G, lange accuduur en forse scherm met hoge 120Hz-ververssnelheid. Op veel goedkopere smartphones is de maximale ververssnelheid 60Hz. In theorie oogt het beeld van de Mi 10T Lite daardoor veel soepeler.

Ook Xiaomi Mi 10T Pro verkrijgbaar

Ook de duurste Mi 10T-telefoon is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. Een losse Xiaomi Mi 10T Pro haal je voor 599 euro in huis. Je krijgt dan het model met 128GB opslag. De variant met 256GB interne capaciteit kost 649 euro. Bij een Xiaomi Mi 10T Pro met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Je hebt keuze uit drie kleuren: blauw, zilver en zwart.

De Xiaomi Mi 10T Pro is, zoals je op basis van de naam mag verwachten, de krachtigste van het stel. Het toestel heeft een fors 6,67 inch-scherm met 144Hz-ververssnelheid, wat je normaal alleen bij gamingsmartphones tegenkomt. Verder is de hardware van het toestel uitstekend, gaat de 5000 mAh-accu lekker lang mee en kun je dus met 5G aan de slag.

