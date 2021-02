Waarom de Xiaomi Mi 11 de ideale camerasmartphone is (ADV)

De Xiaomi Mi 11 is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Er wordt flink ingezet op de capaciteiten van de camera’s op zowel fotografie- als videogebied. Dat is ook niet zo heel gek, want het toestel is van alle markten thuis.

Ontdek de gloednieuwe Xiaomi Mi 11

De Xiaomi Mi 11 biedt een scala aan hardware en features om je vingers bij af te likken. Onder de motorkap ligt de meest krachtige processor van fabrikant Qualcomm tot nu toe: de Snapdragon 888. Er is 8GB werkgeheugen aan boord en al je foto’s, documenten, muziek en apps kun je makkelijk opslaan op het interne geheugen van 256GB. De accu is 4600 mAh groot, laadt razendsnel op met maximaal 55 Watt en ook draadloos opladen is van de partij.

Het scherm ziet er indrukwekkend uit, is 6,81 inch groot en heeft afgeronde schermranden. Dankzij het amoled-paneel spatten kleuren van het scherm, is het contrast oneindig en zwart echt zwart. De Mi 11 heeft een QHD-resolutie (3200 bij 1440 pixels) wat er ook voor zorgt dat alles er superscherp uitziet. Tot slot is de ververssnelheid maximaal 120Hz, wat ervoor zorgt dat alles soepel reageert en vloeiend wordt weergegeven. Dat display gebruik je natuurlijk ook om al je zelfgemaakte foto’s en video’s op te zien.

Halina Reijn aan de slag met de Mi 11

Ook is er genoeg te ontdekken op cameragebied en dat is iets wat Halina Reijn heeft gedaan. Halina is een bekende Nederlandse actrice, schrijfster en regisseur en heeft met behulp van de Xiaomi Mi 11 en de topcamera’s daarvan een korte film gemaakt.

‘For the Birds’ (hieronder te zien) is gepresenteerd op een groots online-event vanuit het Eye Filmmuseum in Amsterdam. In de middag was er een evenement voor pers en andere relaties, maar om 19.30 kon iedereen genieten van Halina’s verhaal via de Facebookpagina van Xiaomi. Ze vertelde onder andere dat ze dat ze zich als actrice soms wat ‘gevangen’ voelt, terwijl de touwtjes in handen nemen pas echt is gelukt sinds ze ook is gaan regisseren.

Zo haal jij alles uit de camera’s

Gebruik jij je smartphone ook voor het fotografie of het opnemen van video’s? Heb je ambities om zelf eens wat content te maken of ben je gewoon benieuwd wat de Mi 11 allemaal kan op cameragebied? Met onderstaande tips en tricks leer je er alles over.

1. Veelzijdige fotocamera’s voor elke situatie

Op de achterkant van de Mi 11 vind je drie camera’s, waaronder de hoofdcamera van 108 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek maak je met de 13 megapixel-groothoeklens en perfecte close-ups schiet je met de macrolens. Wil je een mooie foto maken, kies dan van te voren met welke camera je dat precies wil doen.

Goede voorbereiding is immers het halve werk en zorgt al snel voor betere resultaten. Halina vindt de Xiaomi Mi 11 een toegankelijk apparaat, waarmee allerlei content-creators direct aan de slag kunnen. Heb je al iets voor ogen wat je wil creëren? Kies de juiste modus en ga ervoor. Zo kun je foto’s maken in een hoge 108 megapixel-resolutie om elk detail vast te leggen, spelen met het klonen van mensen op foto’s of sterrenstelsels vastleggen.

Alle drie de camera’s staan ook in slechte lichtomstandigheden hun mannetje. Kwestie van de nachtmodus activeren en ook in het donker maak je dan prima kiekjes. Uiteraard kun je ook aan de slag met het maken van portret- of panoramafoto’s of zelf dieper de instellingen induiken in de pro-modus. Alles om zo de ultieme foto te maken.

2. Perfecte toestel voor video’s

Naast fotografie is de Mi 11 ook de perfecte match voor het maken van video’s. Dat begint al bij de mogelijkheid om filmpjes te maken in een hoge 8K-resolutie. Net als Halina Reijn zorg je er daarmee voor dat je video’s tot echte filmkunst kunt verheffen, maar daarvoor biedt de Xiaomi Mi 11 ook nog andere interessante mogelijkheden.

Zo kun je aan de slag met ‘Freeze Frame Video’, waarmee je videoframes bevriest, waardoor het lijkt alsof delen van je video bevroren worden. Ook roemt Halina de Magic Zoom-modus, waarmee het lijkt het net alsof je tegelijkertijd in- én uitzoomt bij een scène. Dat is een bekend trucje uit de filmwereld die je normaal alleen vindt bij professionele camera’s.

Een scène spiegelen of omkeren doe je dankzij ‘Parallel World’, waardoor je een prachtig filmisch effect bereikt en ook filmen bij weinig licht zorgt nog steeds voor heldere beelden. Check trouwens ook even de korte film van Halina op het YouTube-kanaal van Xiaomi, waardoor je direct ziet wat de Mi 11 allemaal in huis heeft.

3. Bewerken en genieten doe je met het toestel zelf

Al je foto’s en video’s kun je tot slot ook nog eens direct bewerken op de Xiaomi Mi 11 zelf. Dankzij de krachtige hardware is dat natuurlijk geen enkel probleem en ook kunstmatige intelligentie komt hierbij om de hoek kijken. Zo verwijder je makkelijk en snel ongewenste objecten, net alsof het nooit bestaan heeft.

Bij gemaakte foto’s kun je een watermerk toevoegen of aan de slag met verschillende filters of aanpassingen zoals verzadiging, contrast of de scherpte. Klaar met bewerken? Dan is de Mi 11 ook het ultieme toestel om er direct van te genieten. Dankzij de stereospeakers, getuned door Harman Kardon, en het prachtige scherm lijkt het net alsof je in de bioscoop zit terwijl je jouw eigen gefilmde speelfilm kijkt.

Xiaomi Mi 11 bestellen en pre-order

De Xiaomi Mi 11 is per direct te bestellen, zowel los als in combinatie met een abonnement. De versie met 8GB RAM en 256GB opslag heeft een adviesprijs van 849 euro.

Daarnaast lopen er verschillende interessante pre-order acties in combinatie met het toestel. Zo krijg je na registratie bij een pre-order bij provider KPN een gratis Mi Smart Compact Project met een waarde van 499 euro! Ook kun je terecht bij Belsimpel, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Mobiel.nl. Bestel je het toestel daar, dan ontvang je de Mi Watch met een waarde van 129 euro.

Heb jij genoeg aan 4GB RAM en 128GB interne opslag, kijk dan eens in de eigen Mi.com-shop. Daar kun je als pre-order cadeau kiezen voor de Mi Smart Band 5 of een setje Mi True Wireless Earphones. Tevens krijg je een voucher voor je eerstvolgende aankoop met een waarde van 150 euro.