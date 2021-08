Xiaomi Mi 11 flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De Xiaomi Mi 11 werd begin februari gepresenteerd voor 849 euro en is nog steeds een populair toestel. Vooral in combinatie met een abonnement bespaar je flink op de smartphone, maar ook los kopen is een stuk aantrekkelijker geworden.

Xiaomi Mi 11 prijsbesparing

De Xiaomi Mi 11 gooide hoge ogen bij de introductie eerder dit jaar. Deze high-end smartphone is inmiddels voor flink veel minder te koop. Android Planet zet de beste prijzen voor je op een rij in dit artikel over prijsbesparing op de Xiaomi Mi 11.

Het meeste bespaar je als je de Mi 11 aanschaft in combinatie met een abonnement. Los kopen scheelt echter ook al flink wat geld ten opzichte van de adviesprijs. Zo betaal je nu 717 euro bij PhoneMarket in plaats van de adviesprijs van 849 euro.

Beste Xiaomi Mi 11 aanbiedingen bij providers

Koop je de Mi 11 met abonnement, dan bespaar je het meeste. Je kunt daarvoor terecht bij de providers zelf. Wel is het zo dat de toestelwaarde altijd hetzelfde is, ongeacht hoeveel het abonnement is wat je kiest. Kies je voor een andere webwinkel, dan bespaar je wel vaak net iets minder. Natuurlijk ligt dat ook weer aan het type abonnement dat je daar kiest. Kies je bij een webwinkel voor een kleine bundel, dan lopen de toestelkosten vaak weer flink op.

Bij de providers zelf lopen ook nog verschillende (kortings)acties:

Besparing per provider bij webwinkels

Als gezegd kun je ook terecht bij andere webwinkels voor de Xiaomi Mi 11 met abonnement. In onderstaande vergelijking gaan we uit van abo’s met onbeperkt data. Daarbij kijken we alleen naar de besparing qua toestelkosten. Bekijk daarom altijd zelf wat je per maand voor het abonnement betaalt en wat je kwijt bent aan toestelkosten.

Daarbij zijn abonnementen met onbeperkte data het duurste. Heb jij niet zoveel GB’s nodig, kies dan voor wat minder data en minder lage maandkosten. Het kan wel zo zijn dat de toestelkosten daardoor omhoog gaan, dus check daarom altijd de totaalprijs.

Xiaomi Mi 11 bij Vodafone – bespaar tot 213 euro

In combinatie met een abonnement van Vodafone kun je het meest besparen, namelijk tot 213 euro. Afsluiten van de Mi 11 met een abo kan via verschillende webwinkels.

Xiaomi Mi 11 bij Tele2 – bespaar tot 153 euro

Is Tele2 de provider waarbij je een abonnement wil afsluiten? Natuurlijk is dat mogelijk. Kijk daarvoor wel even bij de bekende webwinkel GSMWeb en bespaar zo tot 153 euro.

Xiaomi Mi 11 bij KPN – bespaar tot 141 euro

Kies je liever voor een abonnement bij provider KPN, ook dan kun je terecht bij GSMWeb. Daar bespaar je maximaal 141 euro op de Xiaomi Mi 11 met abonnement.

Xiaomi Mi 11 bij T-Mobile – bespaar tot 129 euro

T-Mobile is de hekkensluiter als je zoekt naar de meeste korting. Kies je voor deze provider in combinatie met de Mi 11 dan bespaar je tot maximaal 129 euro. Om deze toestelkorting te bedingen kun je terecht bij verschillende bekende webwinkels.

Meer over de Xiaomi Mi 11

Het toestel behoort tot de Xiaomi Mi 11-serie en is voorzien van high-end hardware. Zo was het de allereerste smartphone met de Snapdragon 888-chip, zien we een amoled-scherm met een hoge resolutie en meerdere camera’s. Zo schiet je plaatjes van maximaal 108 megapixel en opladen gaat ook nog eens razendsnel.

Xiaomi levert het toestel uit met Android 11 en al onze ervaringen lees je natuurlijk in de Xiaomi Mi 11 review. Natuurlijk hebben we ook een videoreview gemaakt, waardoor je binnen enkele minuten helemaal bent bijgepraat. Bekijk ‘m hieronder!