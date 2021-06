De Xiaomi Mi 11 Ultra kopen kan vanaf nu eindelijk in Nederland. Keuze heb je uit twee kleurversies, het toestel kost 1199 euro en is voorzien van allerlei interessante snufjes. Hier lees je er alles over en check je de beste deals.

Xiaomi Mi 11 Ultra kopen: beste van het beste

De Xiaomi Mi 11 Ultra is hét vlaggenschip van de bekende fabrikant, werd eind maart gepresenteerd en is vanaf nu mondjesmaat te koop in Nederland. Het toestel bevat een behuizing van keramiek en in is te verkrijgen in het wit of zwart. Er is 12GB werkgeheugen aan boord en 256GB opslag. De adviesprijs van de Mi 11 Ultra bedraagt 1199 euro.

Let er wel op dat de Mi 11 Ultra een vrij gelimiteerd toestel is en de voorraad dus klein is. Ook heeft niet elke webshop al voorraad of een goede indicatie wanneer het toestel geleverd wordt. Je kunt (binnenkort) onder andere terecht bij Belsimpel, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel.nl en ook verschillende providers bieden het toestel direct aan.

Onze Xiaomi Mi 11 Ultra review

Natuurlijk zijn wij ook aan de slag geweest met deze high-end smartphone en al onze ervaringen zijn dan ook opgepend in de Xiaomi Mi 11 Ultra review. De conclusie van ons verhaal lees je alvast hieronder:

Met de Mi 11 Ultra laat Xiaomi zien waar het bedrijf toe in staat is. Een toestel voor de grote massa is het echter niet, iets dat Xiaomi zelf ook zegt. De forse adviesprijs van 1199 euro speelt daarin natuurlijk een grote rol. Wel krijg je voor dat bedrag een complete en unieke smartphone. Wel kijken we uit naar meer functies voor het tweede schermpje en de MIUI-schil. Dit kijkje in de toekomst is wat ons betreft een hele fijne. Andere fabrikanten doen dat helaas te weinig en hiermee scoort Xiaomi voor nu dan ook een driepunter.

Mi 11 Ultra: focus op de camera’s

Met de Mi 11 focust Xiaomi zich onder andere op het beste van het beste op het gebied van de camera’s. Selfies maak je dan ook in een hoge resolutie van maximaal 20 megapixel, meer camera’s vind je op de achterkant. Daar zijn drie sensoren aanwezig, waaronder de primaire camera van 50 megapixel.

Standaad maak je foto’s van 12,5 megapixel, omdat vier pixels worden samengesmolten. Dat levert plaatjes op met een beter contrast, mooiere kleuren en meer details. Ook is er OIS aan boord, oftewel optische beeldstabilisatie, waardoor lichte trillingen geen invloed hebben op de kwaliteit van de beelden die je maakt.

De tweede camera bevat een groothoeklens, waardoor je kiekjes maakt in een wijdere hoek. Die heeft een hoge resolutie van 48 megapixel, waardoor ook elk detail wordt vastgelegd. Dat is bijvoorbeeld fijn voor landschappen, gebouwen of grote groepen mensen.

Tot slot is er nog de 48 megapixel-telelens, waarmee je objecten een stuk dichterbij haalt. Dat kan zonder kwaliteitsverlies tot vijf keer. Een mix van optische een digitale zoom laat je tot tien keer zoomen. Zoom je nog verder, dan wordt de kwaliteit wel snel een stuk minder, omdat er alleen digitale zoom wordt gebruikt. Dat kan tot maar liefst 120 keer.

High-end en kijkje in de toekomst

De Mi 11 Ultra heeft een scherm van 6,81 inch met vier licht afgeronde zijdes, hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels en een maximale ververssnelheid van 120Hz. Daarbij gaat het om een amoled-paneel wat staat voor felle kleuren en een hoog contrast. De optische vingerafdrukscanner is geplaatst onder het scherm en werkt ook als hartslagmeter.

Op de achterzijde is trouwens een tweede schermpje te vinden van 1,1 inch. Die gebruik je bij het maken van een selfie met een van de drie camera’s of om bijvoorbeeld de tijd of binnenkomende notificaties te laten zien.

Onder de motorkap is de Snapdagon 888-chip aanwezig, de snelste processor van fabrikant Qualcomm. Er is plek voor twee simkaarten en het toestel is stof- en waterdicht. Daarnaast zijn stereospeakers en een infraroodpoort ook aan boord, maar het geheugen uitbreiden is niet mogelijk.

Opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 67 Watt via de meegeleverde kabel. Met die snelheid zit de hele batterij vol in 36 minuten. Draadloos opladen kan ook met die kracht, maar daarvoor heb je wel de speciaal verkrijgbare oplader nodig

