Xiaomi presenteerde onlangs de nieuwste smartphone in de Poco-reeks. De Xiaomi Poco X3 NFC is vanaf nu te koop, waarbij je tijdelijk korting krijgt.

Xiaomi Poco X3 NFC kopen in Nederland

De Xiaomi Poco X3 NFC is nog maar net aangekondigd en nu te bestellen in Nederland. De smartphone valt op door zijn complete pakket aan hardware en features voor een relatief lage prijs. De adviesprijs van de variant met 6GB RAM en 64GB opslag bedraagt 229 euro. Het model met 6GB werkgeheugen en 128GB intern geheugen kost 269 euro.

Kopen in Nederland kan onder andere bij webwinkel Belsimpel. In België kun je terecht bij Coolblue. Bestel je de Poco X3 NFC tussen 10 september en 15 september 23.59 uur, dan krijg je korting. Zo betaal je in die korte actieperiode respectievelijk 199 euro en 249 euro voor de toestellen.

Ook krijg je bij Belsimpel een Xiaomi Mi Band 5 cadeau, met een waarde van 34,95 euro. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan Android Planet weten dat de eerste Poco X3’s aanstaande zaterdag bij klanten worden geleverd.

Naast het aanschaffen van een losse Xiaomi Poco X3 is het natuurlijk ook mogelijk om de smartphone met een abonnement in huis te halen. In de prijsvergelijker van Android Planet (zie hierboven) staan de beste deals op een rij. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt. De X3 NFC is te verkrijgen in het zwart en blauw.

Specificaties van Xiaomi Poco X3 NFC

Eén van de speerpunten van het toestel is het scherm. Dat is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat om een lcd-paneel met een 120Hz-ververssnelheid. Daardoor ververst het scherm 120 keer per seconde, wat zorgt voor soepele beelden en animaties.

De Poco X3 heeft ook een grote accu van 5260 mAh. Opladen daarvan kan met maximaal 33 Watt. Zo laadt de batterij in een half uur voor zo’n 60 procent op. De hele accu opladen kan volgens de fabrikant in iets meer dan een uur.

Onder de motorkap ligt de Snapdragon 732G-chip van fabrikant Qualcomm. Dat is een prima processor voor de meeste taken en er is 6GB werkgeheugen aanwezig. Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord, net zoals een fysieke vingerafdrukscanner aan de zijkant en een nfc-chip. Daarmee kun je onder andere draadloos betalen.

De frontcamera van 20 megapixel vind je in het kleine gaatje in het scherm. Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s te vinden. De primaire variant schiet plaatjes van maximaal 64 megapixel. Tevens is er een groothoeklens aanwezig van 13 megapixel, waarmee je meer van de omgeving vastlegt. De twee andere camera’s gebruik je voor close-ups en portretfoto’s.

Het toestel is stof- en spatwaterdicht, dankzij de IP53-certificering en wordt geleverd met Android 10. Daaroverheen ligt wel de eigen MIUI 12-schil van de fabrikant. Daarbij zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de interface en ook zijn er eigen applicaties voorgeïnstalleerd.

