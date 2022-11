Budgettopper Xiaomi Redmi 10A te koop voor 149 euro

Op zoek naar een betaalbare smartphone voor alledaagse zaken voor een interessante prijs? De Xiaomi Redmi 10A met een prijs van 149 euro ligt nu in de Nederlandse schappen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi 10A kopen doe je hier

Xiaomi is van alle markten thuis en richt zich onder andere op smartphones in allerlei prijsklassen. In navolging van de Redmi A1 is er nu weer een goedkope smartphone van het bedrijf te koop. We hebben het over de Xiaomi Redmi 10A met een prijs van 149 euro.

De smartphone is te verkrijgen in het grijs en zilver bij Belsimpel. Fijn is dat je het toestel daar niet alleen los kunt aanschaffen, maar ‘m ook kunt combineren met een abonnement naar keuze.

Xiaomi Redmi 10A deals Abonnement Los toestel Xiaomi Redmi 10A 150 min en 150 sms 3000MB (4G) 2 jaar € 6,13 p/m Eenmalig toestel € 96,00 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 96,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 100,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 6,13 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 147,12 Totaal € 248,07 Gemiddeld per maand € 10,34 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 96,00 Eenmalige betaling € 96,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Xiaomi Redmi 10A 150 min en 150 sms 5000MB (4G) 2 jaar € 7,88 p/m Eenmalig toestel € 75,00 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 75,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 79,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 7,88 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 189,12 Totaal € 269,07 Gemiddeld per maand € 11,21 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 75,00 Eenmalige betaling € 75,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Xiaomi Redmi 10A 200 min of 200 sms 3000MB (4G) 2 jaar € 7,00 p/m Eenmalig toestel € 151,00 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 151,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 155,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 7,00 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 168,00 Totaal € 323,95 Gemiddeld per maand € 13,50 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 151,00 Eenmalige betaling € 151,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Xiaomi Redmi 10A 64 GB € 149,00 4 dagen Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Dit moet je weten over de Redmi 10A

De Redmi 10A biedt natuurlijk niet de beste specificaties in een smartphone. Zo zien we een display van 6,53 inch met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Er zijn grote schermranden aanwezig en we zien een nog dikkere kin. De frontcamera is verstopt in een waterdruppelnotch en het scherm ververst maximaal 60 keer per seconde.

Mediatek is de leverancier van de G25-processor en er is 3GB RAM aan boord, evenals 64GB uitbreidbare opslag. 3D-games spelen of zware berekeningen uitvoeren is er niet bij, maar de 10A is krachtig genoeg voor wat websurfen, social media of Netflix.

In totaal zijn er een drietal camera’s op het toestel geplaatst, waaronder de frontcamera van 5 megapixel. Op de achterzijde zien we een 13 megapixel-camera en 2 megapixel-sensor om diepte-informatie op te slaan. In het camera-eiland is ook de vingerafdrukscanner verstopt. Opladen gaat via de verouderde micro usb-poort en de 5000 mAh-accu moet genoeg power leveren voor twee dagen.

Het toestel is nog wel uitgerust met Android 11, gezien de Redmi A10 al eerder is gepresenteerd. Of en wanneer we de Android 12-update gaan zien is nog onbekend.

Lees meer Xiaomi-nieuws: