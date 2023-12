Xiaomi Redmi 13C in Nederland verkrijgbaar: betaalbare smartphone

De Xiaomi Redmi 13C is officieel gepresenteerd en te vinden bij verschillende (web)winkels. In dit artikel vertellen we je alles over de smartphone.

Xiaomi Redmi 13C online te koop vanaf 149 euro

Voor wie graag online verbonden blijft met vrienden en familie, maar niet te veel geld kwijt wil zijn aan een smartphone, is de Redmi 13C van Xiaomi een optie. De nieuwe Android-smartphone heeft alles wat je van een toestel mag verwachten, voor een vanafprijs van 149 euro.

Specificaties Xiaomi Redmi 13C

De smartphone draait op een midrange-chip, die snel genoeg is voor WhatsApp, sociale media of browsen op het internet. De instapversie van de telefoon heeft 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook komt er een model op de markt met 8GB RAM en 256GB geheugen. Daarmee sla je al je foto’s, video’s en apps op. Het scherm van de Redmi 13C heeft een hd-resolutie en een 90Hz-ververssnelheid, waardoor de telefoon sneller aanvoelt.

De batterij van de Redmi 13C heeft een capaciteit van 5000 mAh. Daarmee haal je gemakkelijk het eind van de dag, waarna je hem het best ‘s nachts kunt opladen. Dat gaat met maximaal 18 watt en daarom duurt het zo’n twee uur om van 0 naar 100 procent te gaan. De smartphone heeft ook nog een hoofdtelefoonaansluiting en vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Achterop de telefoon vind je drie lenzen, waarvan twee bruikbaar. De hoofdcamera heeft de hoogste resolutie: 50 megapixel. Hiermee maak je scherpe foto’s en video’s. Met de 2 megapixel-macrocamera maak je foto’s van extra dichtbij en voorop vind je de 8 megapixel-frontcamera voor selfies.

De Redmi 13C draait op Android 13 en is bij verschillende shops beschikbaar vanaf 149 euro. Voor die prijs koop je het model met 4GB RAM en 128GB interne opslag. Het 8GB/256GB-model heeft een adviesprijs van 179 euro. Voor de beste prijzen check je de Android Planet-prijsvergelijker.



Deze Redmi 13C-variant ondersteunt trouwens geen 5G-verbinding voor sneller mobiel internet. Daarvoor zul je moeten wachten op de duurdere Redmi 13C 5G die onlangs werd aangekondigd.

Meer Xiaomi-nieuws lezen: