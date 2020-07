Zeg je Xiaomi, dan zeg je veel waar voor je geld. Met de onlangs gepresenteerde Redmi 9 is dat niet anders. De Xiaomi Redmi 9 release in Nederland is een feit, want het toestel is nu op voorraad en heb je morgen al in huis als je nu bestelt.

Xiaomi Redmi 9 release in Nederland

De Xiaomi Redmi 9 werd onlangs al gepresenteerd voor de Nederlandse markt, maar nu is het toestel echt te koop en op voorraad. Webshop Belsimpel levert namelijk al enkele varianten van deze betaalbare budgetsmarpthone uit voorraad.

Het toestel is te krijgen in verschillende kleuren, terwijl ook werk- en opslaggeheugen kunnen verschillen. Het model met 3GB RAM en 32GB opslag kost 149 euro, terwijl het 4GB/64GB-model voor 179 euro over de toonbank gaat.

Meer over de Xiaomi Redmi 9

Het toestel heeft een full hd-scherm van 6,53 inch en aan de bovenkant daarvan vind je een kleine waterdruppelnotch. Daarin is de frontcam verwerkt die je gebruikt voor een selfie, of om te videobellen. Door de hoge resolutie ogen beelden, films en games scherp.

De Redmi 9 wordt aangedreven door een chip van MediaTek, die voldoende kracht aan boord heeft voor alledaagse taken. Navigeren, social media gebruiken of bijvoorbeeld YouTube of Netflix kijken is geen probleem. Het interne geheugen uitbreiden is mogelijk met een geheugenkaart, maar ook kun je kiezen om twee simkaarten te plaatsen.

Infrarood, nfc en vier camera’s op de achterkant

Er is een infraroodsensor aanwezig, zodat je het toestel als afstandsbediening kunt gebruiken. Ook een nfc-chip is aan boord. Hiermee kun je draadloos afrekenen. De batterij is 5000 mAh groot, wat moet zorgen voor een lange accuduur. Opladen doe je met de meegeleverde 10 Watt-lader. Het duurt daardoor eventjes voor de accu compleet vol zit.

Op de achterzijde zijn nog eens vier camera’s te vinden en dat is in deze prijsklasse veel. Zo schiet je plaatjes van 13 megapixel met de hoofdcamera, maar kun je ook wijdhoekfoto’s maken. Er is een dieptesensor aan boord voor de portretfoto’s en tot slot ook nog een macrocamera. Daarmee maak je scherpe foto’s van objecten dichtbij de lens, zoals een bloemknop of insect.

Dit toestel van de Chinese fabrikant draait op Android 10 met daaroverheen de MIUI-schil. Dit softwarelaagje is flink aangepast qua uiterlijk en ook zijn verschillende eigen apps al op het toestel geïnstalleerd.

