Xiaomi Redmi 9A nu te koop voor 99 euro, 9C verschijnt binnenkort

De Xiaomi Redmi 9A, die een tijdje terug werd aangekondigd, is inmiddels verkrijgbaar in Nederland. De duurdere Redmi 9C is ook binnenkort te koop.

Xiaomi Redmi 9A kopen in Nederland

Xiaomi kondigde de Redmi 9A een aantal weken geleden aan en sinds kort is de budgetsmartphone in Nederland te koop. Het toestel is met een adviesprijs van 99 euro één van de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. Daarvoor krijg je wel een toestel met redelijk vlotte hardware, een enorme 5000 mAh-accu en groot scherm.

De Redmi 9A is onder andere te koop bij webwinkel Belsimpel. Als gezegd kost een losse Redmi 9A slechts 99 euro, al is het ook mogelijk om de smartphone met een abonnement in huis te halen. In de prijsvergelijker van Android Planet (zie hierboven) zetten we de beste deals op een rijtje, zodat je nooit teveel betaalt. Je hebt de keuze uit drie kleuren: zwart, blauw en groen.

De Redmi 9C, een iets krachtigere smartphone, is binnenkort in Nederland verkrijgbaar. Het toestel, dat zich onderscheidt door de driedubbele camera achterop en snellere processor, heeft op dit moment een levertijd van 2 tot 4 werkdagen bij Belsimpel. De 9C heeft een adviesprijs van 129 euro.

Meer over de Redmi 9A

De Redmi 9A heeft een groot 6,53 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Daardoor ogen beelden niet superscherp, maar de lage resolutie is wel gunstig voor de prestaties en accuduur van het toestel. De accu is met 5000 mAh lekker groot en laadt op met maximaal 10 Watt. Snelladen is dus helaas niet aanwezig.

Daarnaast heeft de Redmi 9A een enkele 13 megapixel-camera op de achterkant, voorop zit een 5 megapixel-lens voor selfies. Met de frontcamera kun je via gezichtsherkenning de telefoon ontgrendelen. Een vingerafdrukscanner ontbreekt op het budgettoestel. Tot slot draait de 9A op Android 10 met de MIUI-software van Xiaomi.

