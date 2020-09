De Xiaomi Redmi 9C, een betaalbare Android-smartphone met features als een grote accu en driedubbele camera, is nu in Nederland verkrijgbaar. Het nieuwe toestel kost 130 euro.

Xiaomi Redmi 9C kopen in Nederland

Na de goedkope Redmi 9A is nu ook de Redmi 9C van Xiaomi in Nederland te koop. Het toestel heeft een adviesprijs van 130 euro, is krachtiger dan de 9A en beschikt ook over een drievoudige camera achterop. De smartphone komt in drie kleuren (zwart, blauw en oranje) en is nu bij webwinkel Belsimpel verkrijgbaar.

→ Bekijk en bestel de Xiaomi Redmi 9C bij Belsimpel

Bij Belsimpel zie je de actuele prijzen voor een losse Redmi 9C. Ook is het natuurlijk mogelijk om de Xiaomi Redmi 9C met een abonnement in huis te halen, waarbij je kunt kiezen uit alle grote providers. Koop je de smartphone los? Check dan ook onze sim only-vergelijker voor een geschikte bel- en databundel.

Over de Redmi 9C

De Redmi 9C heeft ondanks zijn lage adviesprijs toch genoeg te bieden. Zo heeft het toestel een groot 6,53 inch-scherm met een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels. Hierdoor ziet het scherm er iets minder scherp uit dan bij veel andere budgetsmartphones, maar de lage resolutie is wel gunstig voor de prestaties en accuduur van de 9C.

Over de accuduur gesproken: de Redmi 9C heeft een forse 5000 mAh-batterij, die bij normaal gebruik makkelijk een volle dag mee moet gaan. Snelladen ontbreekt helaas en het opladen gaat via een verouderde micro-usb-aansluiting. Op dit gebied is de smartphone dus een beetje verouderd.

Wel heeft de Redmi 9C een drievoudige camera op de achterkant. De primaire camera van 13 megapixel wordt bijgestaan door een 2 megapixel-dieptesensor en 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde laat je foto’s van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van een bloem of insect. Tot slot beschikt de 9C over een MediaTek Helio G35-chip, 32/64GB aan opslagruimte en 2/3GB aan werkgeheugen.

Xiaomi bracht onlangs ook de Poco X3 NFC uit, een smartphone met een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel heeft een 120Hz-scherm, lange accuduur en snelle hardware. Binnenkort lees je op Android Planet een review van de Poco X3 NFC. Houd ons daarom in de gaten via de website, Android Planet-app of dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.