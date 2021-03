De Xiaomi Redmi 9T kopen in Nederland kan vanaf nu. Het betaalbare toestel ligt in de (digitale) schappen vanaf 169 euro. De smartphone onderscheidt zich met de grote accu van 6000 mAh, driedubbele camera op de achterkant en het grote scherm. Hier check je de beste prijzen.

Xiaomi Redmi 9T kopen in Nederland

De Xiaomi Redmi 9T is begin januari al gepresenteerd, maar is vanaf nu daadwerkelijk te koop. Je kunt natuurlijk kiezen voor een losse Redmi 9T of voor de combinatie van een Xiaomi Redmi 9T met abonnement. Kies je voor een los toestel, check dan ook gelijk onze sim only-prijsvergelijker, waar je voordelige bel-, sms- en internetbundels vindt.

Het model met 4GB RAM en 64GB uitbreidbare opslag heeft een adviesprijs van 169 euro. Meer opslag nodig? Kies dan voor het model met 128GB opslag voor 199 euro.

Meer info over de Xiaomi Redmi 9T

De Redmi 9T heeft dus een interessante en lage prijs, maar vergis je niet. Onder de motorkap ligt de Snapdragon 662-processor, misschien bekend van de Poco M3 of Motorola Moto G9 Power. Hiermee kun je alledaagse taken moeiteloos uitvoeren en ook een simpele game spelen is geen probleem. Een fysieke vingerafdrukscanner vind je in de zijkant van het toestel, verwerkt in de powerbutton.

Het scherm is 6,53 inch groot, heeft een full hd-resolutie (2340 bij 1080 pixels) en bevat een kleine waterdruppelnotch. Daarin is de selfiecamera van 8 megapixel geplaatst. Op de achterkant zijn nog eens drie camera’s te vinden. De primaire variant schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel. De dieptesensor gebruik je voor een goede portretfoto met een scherptediepte-effect. Net iets meer vastleggen van de omgeving? Gebruik dan de 8 megapixel-groothoeklens.

Grote batterij van 6000 mAh

De batterij is maar liefst 6000 mAh groot, waardoor je makkelijk twee dagen of meer doorkomt op een enkele lading. Opladen gaat relatief snel met 18 Watt via de usb c-poort aan de onderzijde. Een ander apparaat opladen? Dan gebruik je de Redmi 9T als heuse powerbank door ‘m met een kabeltje te verbinden.

Tot slot kun je ook twee simkaarten kwijt in de Redmi 9T en draait het toestel nog op Android 10. Ondersteuning voor 5G is niet aan boord, maar daarvoor kun je kijken naar de iets duurdere Note 9T. Dat toestel hebben we uitvoerig aan de tand gevoeld en al onze ervaringen lees je dan ook in onze Xiaomi Redmi Note 9T review.

