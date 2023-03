Spotgoedkope Xiaomi Redmi A2 nu te koop in Nederland

Ben je op zoek naar een heel voordelige smartphone? Je kunt de Xiaomi Redmi A2 nu kopen voor iets meer dan 100 euro. Het toestel heeft een snellere processor dan zijn voorganger.

Xiaomi Redmi A2 kopen in Nederland

Er gaat vaak veel aandacht uit naar dure smartphones met ronkende specificaties, maar misschien heb je daar helemaal geen behoefte aan. Dan is de Xiaomi Redmi A2, die je vanaf nu in Nederland kunt kopen, wellicht een interessant toestel voor jou. Hij is verkrijgbaar bij Belsimpel voor net boven de 100 euro. Je kiest uit de kleuren zwart, blauw en groen.

Het 6,52 inch-lcd-scherm zal geen prijzen winnen. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels vrij laag, net als de maximale helderheid van 400 nits. Daardoor moet je op erg zonnige dagen even de schaduw opzoeken om je berichten te kunnen lezen. Ook oogt het ontwerp vrij ouderwets, met dikke randen en een druppelvormige notch voor de 5 megapixel-selfiecamera.

Maar we herhalen het nog eens: dit toestel kost maar iets meer dan 100 euro. Daarvoor krijg je ook een grote 5000 mAh-batterij die bij gemiddeld gebruik makkelijk twee dagen mee moet gaan. Opladen gaat vrij traag (met 10 Watt) dus dat kun je het beste ‘s nachts doen.

Het toestel lijkt sterk op zijn voorganger, de Xiaomi Redmi A1. Het grootste verschil is de nieuwe MediaTek Helio G36-processor. Daardoor is de A2 een stuk sneller, al moeten we dat ook direct weer relativeren. Je kunt met dit toestel prima appen, surfen en Netflix kijken, maar gamen is er natuurlijk niet bij. Naast 2GB RAM krijg je 32GB opslagruimte. Die kun je uitbreiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 1 terabyte.

Achterop vind je twee lenzen: het gaat om een 8 megapixel-hoofdcamera die wordt bijgestaan door een dieptesensor. Die zorgt op papier voor mooiere portretten, maar in de praktijk heb je er doorgaans weinig aan. De Redmi A2 is geschikt voor het maken van een snel kiekje, maar verwacht geen al te fraaie foto’s.

Android 12 Go

Wil je de Xiaomi Redmi A2 kopen? Dan is het nog goed om te weten dat deze smartphone op Android 12 Go draait. Dat is een uitgeklede versie van het besturingsysteem, die speciaal geschikt is voor toestellen met bescheiden hardware. Daardoor draait de telefoon toch vrij soepel.

Het is wel jammer dat Xiaomi niet kiest voor Android 13 Go, dat inmiddels ook al ruim vijf maanden beschikbaar is. Je mag tot 2025 beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden.

