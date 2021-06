Xiaomi Redmi Note 10 5G in Nederland: betaalbare 5G-telefoon nu te koop

De Xiaomi Redmi Note 10 5G is nu te koop in Nederland. De smartphone kost 229 euro en daarvoor krijg je een 5G-toestel met vlotte hardware en goede accuduur. De beste deals check je hier.

Lees verder na de advertentie.

Xiaomi Redmi Note 10 5G kopen in Nederland

Xiaomi kondigde de release van de Redmi Note 10 5G deze week aan en nu kun je de smartphone in Nederland kopen. Het toestel heeft een adviesprijs van 229 euro, waarbij het gaat om het model met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Wil je meer opslag, dan kun je terecht bij de 128GB-versie, die 249 euro kost. In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste deals voor een losse Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Besluit je de Xiaomi-telefoon in huis te halen, dan kun je profiteren van een actie. Bij je aankoop krijg je namelijk een Xiaomi Smart Clock cadeau. Deze slimme klok, die normaal gesproken 50 euro kost, heeft de Google Assistent ingebouwd en kan Spotify-muziek afspelen. Het is ook mogelijk om YouTube of Netflix op het schermpje te kijken, en de klok helpt je om fijner wakker te worden.

Verder is de Redmi Note 10 5G in verschillende kleuren beschikbaar. Je kan kiezen voor zwart, blauw, groen en zilver. Ook is het mogelijk om de Note 10 5G met een abonnement in huis te halen, als je liever niet in één keer de volledige adviesprijs wil betalen.

Specificaties: grote accu en snelle hardware

Zoals de naam van het toestel al verklapt, onderscheidt de Xiaomi Redmi Note 10 5G zich door de 5G-ondersteuning. Het nieuwe mobiele netwerk is ook in Nederland beschikbaar, maar wordt volgend jaar pas veel sneller dan het huidige 4G-netwerk. Onder de motorkap zit een Dimensity 700-processor van MediaTek om de 5G-functionaliteit mogelijk te maken.

Daarnaast heeft de betaalbare Xiaomi-smartphone een 6,5 inch-scherm met 90Hz, waarbij die hogere ververssnelheid voor vloeiende animaties zorgt. Het scherm is met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels bovendien lekker scherp. De Note 10 5G draait op Android 11 en Xiaomi belooft de telefoon twee jaar lang van Android-versie-updates en beveiligingspatches te voorzien. Android 12 en 13 krijgt de telefoon dus sowieso.

Foto’s maakt de Redmi Note 10 5G met de 48 megapixel-camera achterop, die bovendien een nachtmodus heeft. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Een groothoeklens ontbreekt, terwijl deze wel op de normale Redmi Note 10 zit. Selfies worden gemaakt in 8 megapixel. De accu is 5000 mAh groot en gaat lekker lang mee. Het opladen gaat met 18 Watt en hierdoor hoef je niet lang te wachten voordat het toestel weer vol zit.

Lees meer over Xiaomi: