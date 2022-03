Xiaomi Redmi Note 11-serie nu al te koop in Nederland vanaf 229 euro

We moeten nog wachten op de officiële introductie, maar toch kun je de Xiaomi Redmi Note 11 al kopen in Nederland. Datzelfde geldt voor de Note 11 Pro-modellen, met en zonder 5G-ondersteuning.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi Note 11 kopen kan vanaf nu

De Redmi Note 11-serie is al even geleden gepresenteerd voor de Europese markt. Je moet nog even geduld hebben voordat de toestellen ook in Nederland in de schappen liggen. Dat heeft onder andere te maken met de release van de Xiaomi 12-serie, die op 15 maart plaatsvond.

Toch kun je de Redmi Note 11 en andere smartphones uit de serie nu kopen in Nederland, wat mogelijk is dankzij grijze import. Naast het instapmodel zijn ook de Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro 5G bij verschillende winkels verkrijgbaar.

De fijnste keuze om de toestellen aan te schaffen is via Belsimpel. De webwinkel biedt de smartphones namelijk aan als los model, maar ook in combinatie met abonnementen. Tevens heb je ook keuze uit alle beschikbare kleuren.

Meer over de Xiaomi Redmi Note 11

De Redmi Note 11-serie bestaat uit een viertal toestellen met elk hun unieke eigenschappen. De Note 11 Pro 5G is het topmodel uit de reeks, terwijl het niet-5G-model veel van de specificaties deelt. Het gaat om smartphones met een groot amoled-scherm van 6,7 inch, dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Ze beschikken over een rappe processor en ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen.

De accu’s zijn 5000 mAh groot en laden op met maximaal 67 Watt. Op de achterkant vind je een 108 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens, dieptesensor en macrocamera. De Redmi Note 11 is een kleiner, minder krachtig, maar ook betaalbaarder toestel. Het is nog wel wachten op de Note 11S: deze telefoon is nog niet te koop.

Opvallend is dat de Redmi Note 11-reeks nog draait op Android 11, en dus niet het nieuwere Android 12. Wel wordt de update in de toekomst uitgerold en dat geldt ook voor Android 13. Tevens kun je twee jaar beveiligingsupdates verwachten.

Meer nieuws over Xiaomi op Android Planet: