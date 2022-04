Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus nu ook te koop in Nederland

Het krachtigste toestel uit de Redmi Note 11-serie is nu ook te koop in Nederland. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, die in de winkels ligt voor ongeveer 400 euro.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus kopen: de beste deals

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus is nu dus ook verkrijgbaar, nadat eerst vier andere toestellen in de Redmi Note-serie al verschenen. De Note 11 Pro Plus is het meest krachtige model en kost zo’n 400 euro.

Je kunt het toestel niet alleen los aanschaffen, maar ook combineren met een abonnement van nagenoeg elke provider. Keuze heb je uit een grijs of groen model. Schaf je het toestel aan via Belsimpel, dan krijg je er gratis draadloze Xiaomi Redmi Buds Pro-oordopjes bij (ter waarde van 72,95 euro).

Dit biedt de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

De Redmi Note 11 Pro Plus heeft een amoled-scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring tijdens scrollen of spelen van geoptimaliseerde games. Er is minimaal 6GB RAM aanwezig en 128GB opslag. Laatstgenoemde uitbreiden is mogelijk met een micro-sd-geheugenkaartje. 5G-ondersteuning is present, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst. Dat komt door de MediaTek Dimensity 920-chip, die we kennen van de Realme 9 Pro Plus.

Selfies maak je met de frontcamera van 16 megapixel, maar op de achterkant zijn nog eens drie lenzen geplaatst. De primaire camera heeft een resolutie van 108 megapixel. Ook kun je foto’s schieten in een wijdere hoek van 8 megapixel of juist objecten van heel dichtbij fotograferen met de macrocamera.

Xiaomi heeft gekozen voor een batterij van 4500 mAh en opladen gaat razendsnel. Met de meegeleverde oplader gaat dat namelijk in slechts 15 minuten tijd met maximaal 120 Watt. Opvallend is dat het toestel nog op Android 11 draait, en niet het nieuwere Android 12. Daaroverheen ligt de MIUI-schil, die allerlei aanpassingen biedt. Denk daarbij aan uiterlijke kenmerken die zijn aangepast, maar ook het voorinstalleren van verschillende (eigen) applicaties.

Xiaomi Redmi Note 11 en 11 Pro review

Android Planet is aan de slag geweest met twee toestellen uit de serie, de reguliere Xiaomi Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro. Benieuwd naar al onze ervaringen? Dan check je natuurlijk de Xiaomi Redmi Note 11 (Pro) review.

Xiaomi heeft met de Redmi Note 11 en Note 11 Pro twee prima smartphones in handen. De telefoons werken rap en ze hebben beide grote, vloeiende oled-schermen. De camera’s van de reguliere Note 11 vallen ietwat tegen, maar voor de lage prijs mag je ook niet al te veel verwachten. Beide Xiaomi-smartphones liggen prima in de hand – zéker als je het meegeleverde hoesje gebruikt en de goedkope plastic achterkant van de Redmi Note 11 niet langer voelt. Is het prijsverschil van ongeveer 120 euro geen probleem? Dan zouden wij voor de Pro-variant kiezen. Dit toestel presteert op ieder vlak namelijk beter dan zijn goedkopere broertje. Vooral op camera- en schermgebied zijn de verschillen groot. Heb je minder te besteden, dan is ook de reguliere Redmi Note 11 een prima keuze.

