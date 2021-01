De Xiaomi Redmi Note 9T, één van de goedkoopste 5G-smartphones van dit moment, is nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone kost 269 euro en daarvoor krijg je vlotte hardware, een grote accu en meer.

Xiaomi Redmi Note 9T kopen in Nederland

Xiaomi kondigde de Redmi Note 9T eerder deze maand aan en inmiddels is de smartphone breed verkrijgbaar in Nederland. Met een adviesprijs van 269 euro is de Note 9T één van de meest betaalbare 5G-toestellen van dit moment. Omdat hij overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk, dat langzaam steeds breder in Nederland wordt uitgerold, is hij klaar voor de toekomst.

In de prijsvergelijker van Android Planet ontdek je de beste deals voor een losse Xiaomi Redmi Note 9T, maar je kan de Redmi Note 9T ook met een abonnement in huis halen. De telefoon heeft standaard 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Hij is beschikbaar in twee kleuren: paars en zwart.

Onder de motorkap van de Xiaomi-smartphone zit een nieuwe Dimensity 800U-processor van MediaTek. Ook aanwezig is een driedubbele camera achterop, met een 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor. De 13 megapixel-selfiecamera zit in een klein gat in het scherm. De Redmi Note 9T is tot slot voorzien van een grote 5000 mAh-accu en een 6,53 inch-scherm (2340 bij 1080 pixels).

Check de Xiaomi Redmi Note 9T review

Als je meer wil weten over de betaalbare 5G-smartphone, check dan de Redmi Note 9T review van Android Planet. Hierin vertellen we je alles over het toestel en wat de belangrijke plus- en minpunten zijn. De conclusie lees je alvast hieronder.

De Xiaomi Redmi Note 9T is een degelijke smartphone die prima prestaties levert voor zijn prijsklasse, maar nergens écht in uitblinkt. Volgens Xiaomi is dat natuurlijk de ondersteuning voor 5G voor een lage prijs, en dat is inderdaad een mooie combinatie. Het is echter moeilijk om al een 5G-toestel aan te raden, terwijl de échte voordelen van het mobiele netwerk nog even op zich laten wachten.

Gebruik je een smartphone echter jaren en wil je in de toekomst ook 5G gebruiken? Dan kun je de Note 9T zeker overwegen. Houd dan wel in het achterhoofd dat de software-ondersteuning een heikel punt is, en in combinatie met jaren gebruik is dat ook weer niet het beste vooruitzicht.

→ Lees de volledige Xiaomi Redmi Note 9T review