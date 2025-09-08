Deze gadgets zijn onmisbaar voor onderweg (ADV)

Voor wie veel reist, zijn deze gadgets onmisbaar. Krachtige powerbanks, gps-trackers, kabels en audio-adapters zorgen dat je apparaten altijd opgeladen zijn, je muziek overal beschikbaar is en je niets kwijtraakt.

Onmisbare gadgets voor iedereen die veel onderweg is

Xtorm staat bekend om zijn krachtige en duurzame opladers, powerbanks en kabels. Ze bieden een breed assortiment compacte powerbanks met voldoende capaciteit om je smartphone meerdere keren op te laden.

Daarnaast heeft het merk grote powerstations die zelfs laptops van stroom kunnen voorzien. Hieronder vind je een selectie gadgets die onmisbaar zijn voor iedereen die veel onderweg is.

TravelTag: altijd je waardevolle spullen in zicht

Deze TravelTag van Xtorm is een compacte en waterbestendige gps-tracker die gemakkelijk te bevestigen is aan waardevolle spullen zoals tassen, sleutels of bagage. De tracker werkt met de Vind-plek-app van Google, waarmee Android-gebruikers eenvoudig de locatie van hun spullen in realtime kunnen volgen en terugvinden. De app biedt handige functies zoals meldingen bij het verlaten van een gebied en een overzichtelijke kaart, zodat je altijd controle hebt over waar je waardevolle spullen zich bevinden.

Daarnaast is de tracker bestand tegen diverse weeromstandigheden en daardoor zeer geschikt voor outdoorgebruik. Het apparaat heeft een lange batterijduur van tot wel twaalf maanden en de batterij is gemakkelijk te vervangen. Voor deze handige tracker betaal je slechts 19,95 euro, waarmee die een stuk voordeliger is dan de meeste gps-trackers.

Magnetische kabel: krachtig snelladen

Deze één meter lange oprolbare oplaadkabel met usb-c is ideaal voor het snelladen van je apparaten. De kabel is magnetisch oprolbaar, waardoor je nooit meer last hebt van een rommelig bureau of een kabel die in je tas in de knoop raakt.

Daarnaast beschikt de kabel over Xtorm C-lock, een stevig kliksysteem dat de kabel stevig vastzet aan je apparaat. Dankzij Power Delivery-technologie ondersteunt de kabel ook snelle data-overdracht en hij is compatibel met een breed aanbod aan apparaten zoals laptops, smartphones en tablets. Deze kabel haal je al in huis bij Xtorm voor slechts 19,99 euro.

Magnetische powerbank: snel en stijlvol opladen

De Xtorm FS5 Magnetische Powerbank is een kleine, lichte oplader met genoeg power om je telefoon ongeveer één keer volledig op te laden. Je bevestigt ‘m eenvoudig magnetisch aan de achterkant van je telefoon, waardoor het draadloos opladen meteen start.

De powerbank heeft een klein schermpje waarop je kunt zien hoeveel batterij er nog in zit. Door het dunne en lichte ontwerp kun je je smartphone makkelijk vasthouden en gebruiken terwijl je aan het opladen bent.

Deze magnetische powerbank werkt alleen met apparaten die Qi2-ondersteuning hebben, zoals de Samsung Galaxy S25- en Google Pixel 10-serie. Je laadt de powerbank zelf snel weer op via usb-c, binnen ongeveer anderhalf uur. Voor deze handige magnetische powerbank van Xtorm reken je slechts 54,95 euro af.

AirWave audio adapter: draadloos luisteren op elke aux-ingang

De Xtorm AirWave Wireless Audio Adapter is een klein en licht apparaatje dat je met een kabel aansluit op een aux-ingang, bijvoorbeeld in een vliegtuig, auto of sportschool, zodat je je eigen draadloze bluetooth-koptelefoon of oordopjes kunt gebruiken.

Het werkt makkelijk via een schuifknop en een simpele aan-/uitknop en je kunt tot twee bluetooth-apparaten tegelijk verbinden om bijvoorbeeld samen te luisteren zonder anderen te storen. De adapter heeft een interne batterij die tot negen uur meegaat en is snel weer op te laden via usb-c.

Oplaadbare batterijen: snel opladen, lang gebruiken

Deze batterijen van Xtorm kun je makkelijk opladen met een usb-c-kabel, net zoals je je telefoon oplaadt. Ze worden opgeladen geleverd en zijn direct te gebruiken. Met de meegeleverde kabel kun je meerdere batterijen tegelijk opladen. Je kunt ze wel 1500 keer hergebruiken, wat beter is voor het milieu en goedkoper op de lange termijn.

De batterijen houden hun energie lang vast, zelfs als je ze twintig maanden niet gebruikt. Ze leveren steeds een sterke en constante stroom, waardoor je apparaten zoals afstandsbedieningen, toetsenborden en andere kleine gadgets goed blijven werken. Ze zijn veilig om op te laden dankzij verschillende beschermingen tegen oververhitting en kortsluiting.