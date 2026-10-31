Deze provider geeft je een jaar lang 40GB data voor slechts een eurootje

Youfone heeft tijdelijk een forse kortingsactie op sim only-bundels. Je hebt keuze uit bundels tot maar liefst 50GB data en betaalt tot een jaar lang slechts 1 euro per maand. Hieronder lees je welke bundel het meest voordelig is en wat je verder kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sim only bij Youfone: tijdelijk 1 euro per maand

De actie van Youfone richt zich op wie wil besparen op maandelijkse telefoonkosten zonder in te leveren op databundel of belminuten. Voor de bundel met 40GB internet en onbeperkt bellen betaal je de eerste twaalf maanden 1 euro per maand. Na die periode geldt het reguliere tarief.

Kies je voor een kleinere databundel, dan profiteer je nog steeds van een kortingsperiode, maar die duurt in dat geval negen maanden in plaats van twaalf. Welke bundel het beste past, hangt af van je gemiddeld dataverbruik en hoe lang je van het voordeel wilt profiteren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke Youfone-bundel is het voordeligst?

De actie geldt op meerdere bundels, maar de volledige kortingsperiode van twaalf maanden is alleen voor de bundel met 40GB data. Bij kleinere bundels stopt de actie al na negen maanden. Opvallend genoeg is de 40GB-bundel ook op de langere termijn voordeliger dan de 30GB-bundel: gemiddeld betaal je 7 euro per maand, en krijg je er ook nog eens meer data voor terug.

Dat maakt de 40GB-bundel objectief gezien de scherpste keuze binnen dit aanbod. Je betaalt minder én beschikt over meer data, wat de kleinere bundels in dit geval minder aantrekkelijk maakt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen van Youfone: netwerk van KPN

Youfone maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN, dat onafhankelijk als het best geteste netwerk van Nederland wordt aangemerkt. De maximale downloadsnelheid bedraagt 200 Mbit/s en de uploadsnelheid 100 Mbit/s. Dat zijn solide prestaties voor dagelijks mobiel gebruik.

Heb je al een sim only bij Youfone en wil je een extra nummer toevoegen? Via MyYoufone bestel je eenvoudig een extra bundel en ontvang je 25 euro cashback per extra sim only. Combineer je een sim only met een internet- en tv-pakket, dan kom je in aanmerking voor Youfone Compleet: daarmee ontvang je tot 10GB extra data per maand én gratis ESPN Compleet. Sluit je bovendien een tweejarig internet- en tv-pakket af via MyYoufone, dan krijg je daar ook nog eens 100 euro cashback bij.