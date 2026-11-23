Met deze deal, die alleen vandaag geldig is, ben je voor een grotere bundel voordeliger uit dan wanneer je voor een kleine bundel zou gaan. Of je nu veel of weinig data verbruikt, een grote bundel is vandaag simpelweg de voordeligste keuze.

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Hoe deze Magic Monday grote bundels nu extra voordelig maakt

Het is vandaag Magic Monday bij Belsimpel. Dit houdt in dat ze alleen vandaag een scherpe sim only-deal hebben waarmee je voordelig uit bent, en dat is ook meteen de reden dat de actie maar één dag geldig is. Het gaat hier om een sim only-abonnement van Youfone waarbij je 100 euro cashback ontvangt en de eerste twaalf maanden maar 1 euro per maand betaalt voor je bundel.

Doordat de extra cashback alleen geldig is vanaf 30GB, vallen juist de grotere bundels nu veel goedkoper uit. Zo ben je voor een kleine bundel van 5GB nog 6,50 euro per maand kwijt, terwijl je voor de bundel van 30GB omgerekend nog maar 1,33 euro per maand betaalt.

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Overzicht van alle Youfone-bundels tijdens Magic Monday

De bundel van 30GB is dus momenteel de voordeligste optie in vergelijking met de andere bundels. Ook als je naar de nog grotere bundels van 40GB en 50GB gaat kijken, hebben deze over twee jaar gerekend nog steeds een lagere maandprijs dan de bundels van 5GB en 10GB. Om goed overzichtelijk te hebben hoeveel je voor welke bundel kwijt bent en welke optie daardoor het beste bij je past, hebben we de abonnementen in combinatie met 300 belminuten en sms’jes over twee jaar berekend.

Bundel (incl. 300 min/sms) Nieuwe gemiddelde maandprijs Cashback Eerste 12 maanden Maand 13 t/m 24 5GB € 6,50 p/m Geen € 6,50 p/m € 6,50 p/m 10GB € 4,25 p/m Geen € 1 p/m € 7,50 p/m 30GB € 1,33 p/m € 100 € 1 p/m € 10 p/m 40GB € 2,33 p/m € 100 € 1 p/m € 12 p/m 50GB € 3,83 p/m € 100 € 1 p/m € 15 p/m

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Alleen vandaag geldig (en ook zakelijk beschikbaar)

Houd er rekening mee dat deze deal dus echt alleen vandaag nog beschikbaar is. Als je de sim only eenmaal hebt afgesloten, kan je daarna de cashback van 100 euro aanvragen. Ben je een ondernemer? Dan kan je deze Magic Monday-deal ook zakelijk aanschaffen.

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