Wil je deze winter grip houden op je energierekening zonder duizenden euro’s uit te geven aan ingewikkelde installaties? Tijdens Black Friday haal je de populaire thuisbatterijen van Zendure met hoge kortingen en gratis extra’s in huis.

Besparen op energiekosten tijdens de wintermaanden

De winter staat weer voor de deur, wat betekent dat de dagen korter en donkerder worden. Hierdoor neemt het energieverbruik toe en wordt het laag houden van de rekening een grotere uitdaging. Een thuisbatterij biedt in deze periode uitkomst. Zo sla je je opgewekte stroom namelijk eenvoudig op om deze te gebruiken op momenten dat de netprijzen het hoogst zijn. Zo houd je het stroomverbruik in huis slim en voordelig.

Tijdens de Black Friday-periode, die loopt van 2 november tot en met 7 december, profiteer je bij Zendure van kortingen die oplopen tot wel 43 procent. De thuisbatterijen van het merk zijn zo ontworpen dat je geen dure installateur of ingewikkelde aanpassingen in de groepenkast nodig hebt. Je sluit het systeem eenvoudig zelf aan op het terras, balkon of bij je bestaande zonnepanelen. Door de scherpe actieprijzen en gratis extra’s (zoals slimme energiemeters) is dit hét ideale moment om in te stappen.

De beste Zendure-thuisbatterijen deals op een rij

Binnen het assortiment van Zendure vind je een ruime keuze aan verschillende thuisbatterijen en uitbreidingssystemen. Voor elke woonsituatie is er een passende oplossing, of je nu al zonnepanelen hebt liggen of helemaal nieuw begint. Het is daardoor zeker de moeite waard om te kijken welk systeem het beste aansluit bij jouw stroomverbruik.

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Voor huishoudens die al zonnepanelen op het dak hebben liggen en een krachtige thuisbatterij zoeken, is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ de populairste optie. Deze thuisbatterij beschikt over een vermogen van 2400 watt, waardoor hij eenvoudig grotere elektrische apparaten in huis van stroom voorziet. Het basissysteem begint op 2,4 kilowattuur aan opslagcapaciteit, maar dit is afhankelijk van je verbruik en wensen uit te breiden tot wel 16,8 kilowattuur.

Ook bevat dit model de slimme ZENKI 2.0-software. Dit is een kunstmatige intelligentie die doorlopend de actuele stroomprijzen analyseert, naar de weersverwachting kijkt én leert van jouw verbruikspatroon. Hierdoor laadt de batterij zichzelf automatisch op wanneer de stroomprijs het laagst is. Tijdens de piekuren hoef je hierdoor geen dure stroom meer van het net af te nemen. Ook werkt het systeem samen met bekende slimme-thuisplatformen zoals Home Assistant en Homey.

Zendure AB3000L Uitbreidingsbatterij

Wil je de opslagcapaciteit van je Zendure-systeem vergroten, dan is de AB3000L uitbreidingsbatterij een slimme keuze. Deze accumodule levert 2,88 kilowattuur aan extra opslag en is speciaal ontworpen voor de SolarFlow 2400 AC+ en 2400 Pro. Dankzij het modulaire ontwerp schuif je de accu heel eenvoudig onder de hoofdunit zonder ingewikkelde kabels. Bovendien maakt de batterij gebruik van een efficiënt 48V-systeem, wat tot 25 procent minder energieverlies oplevert dan traditionele systemen.

Tijdens Black Friday schaf je de AB3000L aan voor 669 euro in plaats van de reguliere prijs van 829 euro. Koop je deze uitbreidingsmodule direct samen met een SolarFlow 2400 AC+ of 2400 Pro, dan daalt de prijs zelfs naar 609 euro. Daarmee pak je in totaal 220 euro voordeel op de uitbreidingsaccu.

Zendure SolarFlow 2400 Pro met zonnepanelen

Als je nog geen zonnepanelen op het dak hebt liggen maar wel in één keer een complete mini-energiecentrale wilt neerzetten op je balkon, platte dak of terras, is de SolarFlow 2400 Pro-set de beste keuze. Deze wordt geleverd als een totale set inclusief vier krachtige zonnepanelen van 515 watt per stuk. Deze set is ideaal voor woningeigenaren die in één keer een complete mini-energiecentrale op hun balkon, platte dak of terras willen neerzetten.

Deze complete set heeft normaal een adviesprijs van 2219 euro, maar schaf je tijdens de actieperiode aan voor 1329 euro. Dat betekent een directe besparing van 890 euro en een korting van 40,1 procent. Afhankelijk van de gekozen bundel ontvang je er bovendien gratis montagematerialen ter waarde van 158 euro bij.

Zendure SF1600 AC+ met AB2000L

Ben je een prijsbewuste instapper of wil je simpelweg profiteren van het hoogste kortingspercentage uit de gehele actie, dan sluit deze combinatie het beste op jouw wensen aan. De set bestaat uit twee onderdelen: de slimme SF1600 AC+ stuurunit met 1600 watt aan vermogen en de losse AB2000L-batterij met een opslagcapaciteit van 1,92 kilowattuur. Samen vormen ze een voordelig plug-and-play-systeem dat je naar wens kunt uitbreiden tot 11,52 kilowattuur.

Op deze complete opslagset ontvang je de hoogste korting van de gehele Black Friday-actie. De prijs daalt namelijk van 1698 euro naar 969 euro, wat een voordeel oplevert van 729 euro en neerkomt op maar liefst 42,9 procent korting. Om de deal compleet te maken voeg je tijdens de actieperiode voor slechts 1 euro extra een slim stekkerblok ter waarde van 82,99 euro toe aan je bestelling.

Maximale controle via de app en P1-meter

Het besturen van je thuisbatterij gaat heel eenvoudig via de Zendure-app. Via de app kun je op elk moment zien hoeveel energie er wordt opgewekt, hoe ver de batterijen opgeladen zijn en hoe het systeem presteert. Dankzij het intelligente energiebeheer regelt de software het laden en ontladen grotendeels automatisch op basis van jouw ingestelde voorkeuren en dynamische stroomtarieven.

Om echt slim te besparen heeft de app ‘ogen’ in je meterkast nodig in de vorm van de slimme P1-meter. Dit is een compact apparaatje dat je zonder gereedschap of losse kabels rechtstreeks in de P1-poort van de slimme meter steekt. Hij haalt zijn voeding direct uit de meter en leest via wifi realtime je exacte stroomverbruik uit. Zodra je in huis een apparaat aanzet, geeft de P1-meter dit direct door aan de thuisbatterij. De batterij levert vervolgens exact de benodigde hoeveelheid stroom terug, wat zorgt voor een ‘nul energieverspilling’-scenario.

Bij aankoop van geselecteerde thuisbatterijen tijdens de Black Friday-actie, zoals de SolarFlow 2400 AC+, ontvang je deze P1-meter ter waarde van 99,99 euro helemaal gratis bij je bestelling.

Maak je woning voordelig klaar voor de winter

Met de stijgende energiekosten en de donkere wintermaanden op komst is een slimme thuisbatterij de ideale manier om grip te houden op je energierekening. De plug-and-play opslagsystemen van Zendure maken het mogelijk om zelfopgewekte stroom efficiënt te bewaren en te gebruiken op de duurste momenten van de dag. Doordat je geen installateur of aanpassingen in de meterkast nodig hebt, stap je heel eenvoudig in.

Tijdens de Black Friday-campagne, die loopt van 2 november tot en met 7 december, profiteer je van de scherpste prijzen van het jaar met kortingen tot wel 43 procent. Of je nu kiest voor de populaire SolarFlow 2400 AC+ met gratis P1-meter, een complete set met zonnepanelen of een losse uitbreidingsaccu: dit is het moment om toe te slaan. Wees er wel snel bij, want voor alle Black Friday-deals geldt dat de voorraad beperkt is.