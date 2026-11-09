Waarom je juist nu tijdens Black Friday een thuisbatterij wil overwegen (ADV)

Veel mensen verwachten het misschien niet, maar ook op het gebied van slimme thuisbatterijen kun je rond Black Friday rekenen op flink wat extra voordeel. Met de start van de eerste Pre Black Friday-acties, die lopen tot en met 11 november, wordt het door scherpe aanbiedingen en gratis extra’s nu wel heel eenvoudig en aantrekkelijk om je eigen energieopslag op te bouwen.

Waarom dit het moment is om aan een thuisbatterij te denken

Met de veranderingen binnen de energiemarkt wordt het steeds interessanter om een thuisbatterij aan te schaffen. Dit geldt vooral wanneer je op de langere termijn kijkt naar de kosten die je ermee kunt voorkomen. Een thuisbatterij zorgt er namelijk voor dat je, in plaats van stroom terug te leveren, deze zelf opslaat om op een later moment te gebruiken. Dit wordt de komende jaren steeds belangrijker doordat de salderingsregeling op termijn volledig verdwijnt.

Ook heb je de optie om met een dynamisch energiecontract de batterij te laten opladen wanneer de stroomprijzen voordelig zijn. Die stroom kun je vervolgens weer gebruiken of verkopen wanneer de tarieven stijgen. Daarnaast ben je met je eigen opgeslagen stroom beter beschermd tegen stijgende energieprijzen en netoverbelasting.

Een thuisbatterij aanschaffen is uiteraard een flinke investering en het kan lastig zijn om te bepalen welke batterij geschikt is voor jouw specifieke situatie. Wil je die stap toch graag zetten, dan is dit een heel goed moment om in te stappen. Tijdens de actieperiode van Zendure van 2 november tot en met 11 november pak je namelijk tijdelijk kortingen en gratis extra’s mee. Met de kortingscode KQ135 ontvang je daarbovenop nog eens 8 procent extra korting op je bestelling.

Zendure SolarFlow 2400 AC+ met gratis slimme meter

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een van de inplugbare batterijen die het merk aanbiedt. Het is een geschikt model om mee te beginnen als flexibele basis om jouw zonne-energie optimaal te beheren. Het systeem begint op 2,4 kWh en kun je eenvoudig uitbouwen tot maximaal 16,8 kWh. Voor een gemiddeld huishouden is een opslag tussen 5 en 8 kWh vaak voldoende om het nachtelijke stroomverbruik en de avondpiek op te vangen.

De situatie verandert echter wel als je buiten je normale gebruik bijvoorbeeld ook een warmtepomp gebruikt of een elektrische auto rijdt. Ook de grootte van je gezin kan invloed hebben op je totale energiebehoefte. Je kunt de opslagcapaciteit van je thuisbatterij achteraf heel makkelijk vergroten als je energieverbruik toch hoger uitvalt of in de toekomst groeit. Dankzij de eenvoudige koppeling van de units op elkaar schuif je er zo een extra blok bij.

Als extra ontvang je bij deze thuisbatterij tijdelijk een gratis slimme P1-meter ter waarde van 99,99 euro, die je eenvoudig aansluit. Na het verbinden helpt de meter om je batterij slim te maken. Hij zorgt voor inzicht in welke apparaten welke stroom gebruiken, waarna het AI-gestuurde energiebeheer precies weet wanneer er stroom opgeslagen of ontladen moet worden. Koppel je dit systeem met een aanvullende AB3000L-batterij, dan profiteer je bovendien van een extra korting van 60 euro op het pakket. Met de code KQ135 pak je hier nog eens 8 procent extra korting op.

Zendure SolarFlow 2400 Pro voor krachtigere installaties

Zoek je een systeem voor een grotere zonne-installatie, dan is de Zendure SolarFlow 2400 Pro de betere optie. Waar het AC+-model voornamelijk is ingericht op standaard thuisgebruik, kan de Pro-variant tot maar liefst 3.000 W aan directe zonne-energie opvangen via vier afzonderlijke ingangen. Hierdoor verwerkt de batterij de stroom van een groot dak vol zonnepanelen veel sneller, wat ideaal is voor huishoudens met een hoog energieverbruik. Het basissysteem levert 2,4 kWh aan opslag en is net als de AC+ uit te breiden tot 16,8 kWh.

Het systeem werkt niet alleen met de panelen van Zendure zelf, maar is ook volledig compatibel met de zonnepanelen en omvormers die eventueel al op je dak liggen. Heb je momenteel nog geen zonnepanelen of wil je jouw huidige set uitbreiden, dan kun je bij de aanschaf direct een passend pakket selecteren. Je hebt hierbij de keuze uit traditionele glas-glaspanelen van 450 Wp of 515 Wp, maar ook uit lichtgewicht flexibele panelen van 230 Wp.

Met die lichtgewicht panelen kun je ook op een klein schuurtje of balkon eenvoudig zonne-energie opwekken als grote panelen daar niet passen. Kies je tijdens de actieperiode voor een bundel met zonnepanelen, dan ontvang je bovendien gratis montagebeugels voor de grond ter waarde van 72,99 euro. Ook op deze bundels is de extra kortingscode KQ135 van toepassing voor 8 procent extra voordeel.

Losse AB3000L-batterij met extra korting

Heb je al een Zendure-systeem in huis staan, dan heb je de mogelijkheid om de opslagcapaciteit verder uit te breiden met losse batterijen zoals de AB3000L. Deze module voegt direct bijna 3 kWh (exact 2.880 Wh) aan pure opslag toe aan je huidige installatie. Dit is vooral een goede optie als je merkt dat je huidige batterij snel vol zit en je het avondverbruik niet volledig kunt afdekken. Het grote voordeel is dat je zo geen tweede basissysteem met omvormer hoeft aan te schaffen.

Het is wel belangrijk om te weten dat de AB3000L-batterij specifiek compatibel is met de SolarFlow 2400 Pro en de SolarFlow 2400 AC+. Je kunt tot wel vijf van deze batterijen onder één hoofdeenheid stapelen, waardoor je de totale opslag uitbreidt tot maar liefst 16,8 kWh. Ook hier geldt het handige Plug & Play-principe, waardoor de montage eenvoudig blijft.

De losse batterij is tijdens de actiedagen aan te schaffen voor 669 euro, terwijl de adviesprijs normaal op 829 euro ligt. Dit komt neer op 160 euro directe korting op de aanschafprijs. Vergeet ook bij deze losse uitbreiding niet om de kortingscode KQ135 in te voeren voor 8 procent extra voordeel.

Het juiste moment om in te stappen

Zoals eerder vermeld blijft een thuisbatterij een flinke investering, maar wel een waarmee je jouw woning klaarmaakt voor de toekomst. Dankzij het toegankelijke Plug & Play-systeem van Zendure is de installatie eenvoudig zelf te regelen, zonder dat daar een kostbare monteur aan te pas komt. Dit maakt de drempel om te beginnen met het opslaan van je eigen zonne-energie een stuk lager.

Instappen is momenteel extra voordelig door de actieperiode die loopt van 2 tot en met 11 november. Naast de scherpe actieprijzen en gratis extra’s zoals de P1-meter of montagebeugels, druk je de prijs nog verder. Door tijdens het afrekenen de kortingscode KQ135 te gebruiken, pak je namelijk nog eens 8 procent extra korting mee op het gehele assortiment.