Ziggo geeft tijdelijk een gratis extra tv-zender weg: zo maak je er gebruik van

Ziggo pakt tijdelijk flink uit voor iedereen die overstapt op een nieuw pakket voor internet en tv. Je krijgt momenteel niet alleen kosteloos toegang tot extra tv-zenders, maar pakt ook nog eens een flinke welkomstkorting of een cadeaukaart mee!

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Mis geen enkele sportwedstrijd meer

Kijk je graag naar sport en wil je het liefst geen enkele wedstrijd van je favoriete club of speler missen? Dan heeft Ziggo een tijdelijke deal die wellicht wat voor jou is. Tijdens deze actieperiode maak je drie maanden kosteloos gebruik van ESPN Premium en Ziggo Sport Totaal. Het fijne aan deze aanbieding is dat het niet uitmaakt welk pakket je kiest, want de extra zenders worden de eerste drie maanden automatisch geactiveerd.

Het is bovendien niet zo dat je na deze drie maanden vastzit aan ingewikkelde voorwaarden. Als je besluit om er hierna geen gebruik meer van te maken, kun je de sportpakketten eenvoudig en kosteloos opzeggen.

Wil je er wel gebruik van blijven maken, dan worden de pakketten na drie maanden automatisch doorberekend voor het normale tarief. Zo behoud je zelf de volledige controle over je abonnement.

Kies tussen maandelijkse korting of een welkomstcadeau

Ziggo pakt nog verder uit, want naast de drie maanden gratis sportpakketten krijg je ook nog eens een flinke korting op je maandabonnement, of de keuze uit een aantrekkelijk welkomstcadeau. Dit extra voordeel komt er dus bovenop. Als je voor de kortingsoptie kiest, betaal je voor je internet- en tv-pakket tijdelijk slechts 34,95 euro per maand. Bij een eenjarig contract ontvang je deze korting zes maanden, terwijl dit bij een tweejarig contract wordt doorgetrokken naar twaalf maanden.

Bij een tweejarig contract heb je bovendien de alternatieve optie om in plaats van de maandelijkse korting voor een Bol-cadeaukaart te kiezen. Deze kaart heeft een waarde van maar liefst 400 euro, wat ideaal is als je binnenkort een grotere aankoop wil doen.

Weeg voor jezelf dus goed af of je liever maandelijks bespaart of direct een waardebon ontvangt. Zo kies je eenvoudig het voordeel dat het beste bij jouw situatie past.

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Welk internet- en tv-pakket past bij jou?

Welk tv- en internetpakket je kiest, is volledig afhankelijk van je eigen situatie en kijkgedrag. Voor welke snelheid je ook kiest, het vaste bedrag dat je de eerste zes of twaalf maanden betaalt blijft steeds 34,95 euro per maand. Ziggo raadt hierbij de optie ‘TV Start’ aan, wat de meest gekozen combinatie is voor het gemiddelde huishouden.

Als je de totale korting omrekent over de gehele looptijd van je contract, blijft er onderaan de streep een voordelige gemiddelde maandprijs over. In de tabel hieronder zie je precies wat de verschillende internetsnelheden je onderaan de streep kosten en hoeveel je over de gehele periode bespaart:

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Welke tv-pakketten kun je kiezen?

Heb je behoefte aan meer tv-zenders of juist aan een extra streamingdienst? Ook dat is mogelijk door voor een uitgebreider tv-pakket te kiezen. Zelfs bij de uitgebreidere opties betaal je gedurende de actieperiode het vaste lage bedrag van 34,95 euro per maand. Je hebt hierbij de keuze uit de volgende drie varianten:

TV Start: Biedt toegang tot meer dan 70 tv-zenders, alle reguliere ESPN-zenders, Ziggo Sport en zeven dagen terugkijken via de Next Mini-mediabox. Met twaalf maanden korting bespaar je hiermee in totaal 197,40 euro.

Biedt toegang tot meer dan 70 tv-zenders, alle reguliere ESPN-zenders, Ziggo Sport en zeven dagen terugkijken via de Next Mini-mediabox. Met twaalf maanden korting bespaar je hiermee in totaal 197,40 euro. TV Complete: Bevat alles uit TV Start, aangevuld met de mogelijkheid om programma’s op te nemen en gratis toegang tot Ziggo Movies & Series. Hiermee bespaar je 269,40 euro in het eerste jaar.

Bevat alles uit TV Start, aangevuld met de mogelijkheid om programma’s op te nemen en gratis toegang tot Ziggo Movies & Series. Hiermee bespaar je 269,40 euro in het eerste jaar. TV Max: Het meest uitgebreide pakket met meer dan 110 zenders, Ziggo Sport Total, Ziggo Movies & Series én een inbegrepen streamingdienst in de vorm van SkyShowtime. Doordat Ziggo Sport Total hier al standaard in zit, claim je bij deze actie enkel nog drie maanden gratis ESPN Premium. Op jaarbasis bespaar je met TV Max maar liefst 425,40 euro.

Combineer met Vodafone voor extra voordeel

Heb je al een mobiel abonnement bij Vodafone? Dan kun je dit eenvoudig combineren met Ziggo Internet om te profiteren van dubbele combinatiekorting. Met dit klantvoordeel ontvang je tot tien euro extra korting per maand op je internetpakket én tot tien euro extra korting per maand op je mobiele abonnement.

Bovendien krijg je bij geselecteerde abonnementen ook nog eens dubbele data, wat deze combinatie extra aantrekkelijk maakt.