Bij deze provider krijg je meer dan alleen internet en tv (en dat is niet zomaar iets)

Wie naar Ziggo overstapt voor een nieuw internetabonnement of voor het eerst klant wordt, heeft geen beter moment dan nu. De provider heeft namelijk een opvallende actie met twee cadeaus die je niet wil missen.

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Nieuw internetabonnement met cadeaus

Als jij interesse hebt in een nieuw internetabonnement én toe bent aan een nieuwe televisie, dan heeft Ziggo momenteel de perfecte aanbieding voor jou. Bij het afsluiten van een nieuw tweejarig abonnement krijg je namelijk gratis een Samsung 4K Smart TV mét soundbar. We hebben het dan over een complete set met een totale waarde van bijna 900 euro!

Gratis Samsung-tv met soundbar bij Ziggo

Black Friday wordt groots gevierd bij Ziggo. Zeker als nieuwe klant, want tijdens de Black Friday-periode heeft de provider prachtige welkomstcadeaus voor je. Sluit je nu een nieuw internetabonnement af met een looptijd van twee jaar, dan kies je zelf welke cadeaus je daarbij wil ontvangen.

Eén van die cadeaus is een Samsung Smart TV (55 inch) met bijbehorende soundbar voor de optimale geluidsbeleving. Deze set kost maar liefst 898 euro, maar bij Ziggo krijg je ‘m dus helemaal voor niets bij een internetabonnement.

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Zoals gezegd heeft de televisie een beelddiagonaal van 55 inch, omgerekend zo’n 140 centimeter. Dat is een zeer prettig formaat voor de meeste woonkamers. Dankzij de 4K-resolutie geniet je van lekker scherpe beelden tijdens het kijken van je favoriete series, films en sportwedstrijden. De bijbehorende soundbar maakt de kijkervaring compleet.

Het mooie van de aanbieding is dat je niet verplicht bent om een televisie-abonnement bij je internet af te sluiten. Ook als je alleen internet van Ziggo neemt, kom je in aanmerking voor deze actie. De abonnementen beginnen momenteel bij 41,95 euro per maand.

Een ander cadeau? Scoor een cadeaukaart van bol

Wellicht heb je al een goede televisie (en soundbar) in huis. Ook in dat geval is een nieuw internetabonnement bij Ziggo afsluiten een goede idee. De provider heeft een interessant alternatief waar je ook heel blij van wordt: een Bol-cadeaukaart ter waarde van 450 euro!

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Daarmee krijg je dus flink wat shoptegoed dat je helemaal naar eigen wens kunt besteden. Je kunt er bijvoorbeeld een nieuwe smartphone, huishoudelijke apparaten of andere elektronica van kopen. Met 450 euro kom je vast een heel eind. Maar geen haast, de bon is drie jaar geldig. Je hoeft dus niet direct iets te bestellen.

Welke internetsnelheden en pakketten biedt Ziggo?

Bij Ziggo heb je de keuze uit meerdere internetabonnementen, met downloadsnelheden tot maar liefst 8 Gbit/s. Welke snelheid je nodig hebt, hangt af van twee belangrijke zaken: je internetgebruik en het aantal mensen in huis. Met 200 Mbit/s kun je prima streamen, internetten en videobellen. Gebruik je met meerdere personen tegelijkertijd internet of download je regelmatig grote bestanden? Dan is 500 Mbit/s of 1 Gbit/s de betere keuze voor jou.

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Alleen de echt veeleisende gebruikers moeten een kijkje nemen bij de abonnementen van 2, 4 en 8 Gbit/s. Let op: de allerhoogste snelheden zijn nog niet op ieder adres beschikbaar. Je kunt bij Ziggo kiezen voor Internet Only of je abonnement combineren met televisie en eventueel vaste telefonie. Zo stel je zelf een pakket samen dat helemaal bij jouw wensen past.

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