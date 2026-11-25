Wie nog op zoek is naar een nieuw internetabonnement doet er goed aan om deze bij Ziggo af te sluiten te overwegen. Voor iedereen die overstapt of voor het eerst klant wordt krijg je een extraatje erbij die het bekijken waard is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scoor nu een gratis Samsung-tv en soundbar

Voor wie er nog op zoek was naar een nieuwe tv kan deze nu gratis ontvangen als je een internetabonnement bij Ziggo afsluit. Het gaat hier om een tweejarig abonnement waarbij je nu een Samsung 4K smart-tv met soundbar helemaal cadeau ontvangt. In totaal heeft deze set een waarde van 898 euro. Heb je al een nieuwe tv staan dan heb je ook nog de keuze om 15 maanden korting te ontvangen of kan je voor een bol cadeaukaart gaan van 450 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Samsung 4K smart-tv met soundbar

Ziggo heeft dit jaar zijn grootste black friday-actie ooit. Als je nu een nieuw internetabonnement afsluit met een looptijd van twee jaar dan mag je de keuze maken uit verschillende welkomstcadeaus. Een van deze opties is dus de Samsung 4K smart-tv met bijpassende soundbar met een adviesprijs van 898 euro.

Deze Samsung-tv heeft een 55 inch-scherm wat op 140 centimeter neerkomt wat een perfect woonkamerformaat is. Mini LED gebruikt duizenden extra kleine ledjes achter het scherm die per zone worden aangestuurd. Vooral in lichte woonkamers overdag of bij HDR-beelden merk je dat lichtere delen krachtig oplichten terwijl donkere delen netjes gedimd blijven. Hierdoor heb je altijd scherpe beelden ook tijdens het kijken. Dit in combinatie met de soundbar zorgt voor een verbeterde tv-ervaring.

Je krijgt de gratis tv en soundbar al als je internet afsluit, je hebt dus als extra optie om nog tv af te sluiten maar dit is niet nodig om in aanmerking te komen voor deze actie. De abonnementen beginnen vanaf 41,95 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever geen tv? Kies voor een cadeaukaart van bol

Voor als je geen interesse hebt in een nieuwe tv kan je voor een alternatieve optie gaan, je hebt namelijk ook die optie om voor een bol cadeaukaart te gaan ter waarde van 450 euro.

Met deze cadeaukaart zit je niet vast aan een specifiek product maar kan je zelf bepalen waar aan je het bedrag uitgeeft. Zo kan je er voor kiezen om een nieuwe telefoon of smartwatch te gaan, of juist om nieuwe gadgets in huis te halen. De cadeaukaart is 3 jaar geldig, hierdoor kan je het bedrag rustig uitgeven. Als je liever ook niet voor de cadeaukaart wil gaan kan je er ook voor kiezen om de eerste 15 maanden maar 34,95 euro per maand te betalen. Dit is vooral ook een goede optie als je ook interesse hebt in tv omdat als je deze afsluit je ook nog steeds maar 34,95 euro betaalt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontvang elke maand korting op je abonnement

Stel dat je een nieuw toestel nodig hebt, dan kan de combinatie van Vodafone en Ziggo interessant zijn. Vodafone biedt verschillende smartphones aan in combinatie met een mobiel abonnement. Combineer je dit met Ziggo Internet en TV, dan krijg je als VodafoneZiggo-klant bovendien korting per maand op je abonnement. Zo kun je bij de aanschaf van een nieuwe telefoon ook nog profiteren van extra voordeel.

Welke internetsnelheid en pakketten heeft Ziggo?

Bij Ziggo heb je keuze uit verschillende internetpakketten met downloadsnelheden tot 8 Gbit/s. Welke snelheid het beste past, hangt vooral af van hoeveel mensen er in huis tegelijk online zijn en wat je precies doet. Voor gewoon browsen, videobellen en af en toe streamen is 200 Mbit/s meestal al voldoende. Zodra je vaker grote bestanden binnenhaalt of met meerdere personen tegelijk zwaar gebruikmaakt van de verbinding, kom je eerder uit bij 500 Mbit/s of 1 Gbit/s.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor groter gebruik biedt Ziggo ook snellere varianten van 2, 4 en 8 Gbit/s aan. Houd er wel rekening mee dat deze hoogste snelheden nog niet op elk adres leverbaar zijn. Daarnaast kun je kiezen voor alleen internet of je pakket uitbreiden met televisie en eventueel vaste telefonie. Zo bepaal je zelf hoe uitgebreid je verbinding wordt, al loont het om vooraf te kijken wat je echt nodig hebt.

De beste techdeals direct op WhatsApp Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wil missen!