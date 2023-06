Forse kortingen op de Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch 5 en meer (gesponsord)

Tot en met woensdag 28 juni profiteer je tijdens de zomerdeals bij Belsimpel van hoge kortingen op diverse smartphones, tablets en accessoires In dit artikel verzamelen we de beste deals voor je.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit artikel is in samenwerking met Belsimpel geschreven.

1. Samsung Galaxy S23-aanbiedingen

Met de Galaxy S23 Ultra haal je Samsungs grootste krachtpatser in huis. De uitstekende camera’s en de meegeleverde S Pen zorgen er voor dat dit de ideale smartphone is voor de multitasker. Dankzij het amoled-paneel knallen de kleuren van het 6,8 inch-scherm af en kijk je in hoge kwaliteit naar je favoriete video’s.

Klinkt dit als de perfecte keuze voor jou? Je profiteert van hoge kortingen op dit toestel. Zo is de Samsung Galaxy S23 in combinatie met een T-Mobile Unlimited-abonnement nu extra scherp geprijsd. Daarnaast ontvang je nu tot 200 euro extra cashback op dit toestel.

Vind je het prijskaartje van de S23 Ultra te hoog of heb je liever een los toestel? Dan hebben we goed nieuws! De Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus zijn ook afgeprijsd.

2. Samsung Galaxy Watch-aanbiedingen

De Samsung Galaxy Watch 5 is de opvolger van de populaire Galaxy Watch 4. Naast de verbeterde accuduur en het verbeterde display is de Galaxy Watch 5 ook nog eens voorzien van betere sensoren die nog nauwkeuriger jouw activiteiten kunnen meten.

Je hebt de keuze uit twee varianten met een verschillende grootte horlogekast. Het kleinste model heeft een diameter van 40 millimiter, maar er is ook een 44 millimeter-versie te koop. Heb je niet per se deze nieuwe upgrades nodig? De Samsung Galaxy Watch 4 is ook extra scherp geprijsd.

3. Google Pixel 7-aanbiedingen

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Google-smartphones die officieel in Nederland verkrijgbaar zijn. De Pixel 7 beschikt over een 6,3 inch oled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De Pixel 7 Pro is de luxere variant van de twee. Het toestel heeft een 6,7 inch-amoled-scherm met een resolutie van 3120 bij 1440 pixels.

Zowel de Pixel 7 als Pixel 7 Pro hebben een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. De Pixel 7 Pro heeft daarnaast een 48 megapixel-telelens. Beide toestellen zijn leverbaar in de kleuren groen, wit en zwart met een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB. Combineer je jouw nieuwe Pixel 7 of Pixel 7 Pro met een abonnement van KPN, dan profiteer je van hoge kortingen op je nieuwe abonnement.

Google introduceerde recent de Pixel 7a. Deze goedkopere smartphone is voorzien van de Tensor G2-chip die we kennen van de Pixel 7 (Pro). Verder bevat het toestel een 6,1 inch-full-hd-scherm met een 90Hz-ververssnelheid. Daardoor voelt het toestel veel sneller aan dan de Pixel 6a.

4. Overige smartphone-aanbiedingen

Naast de aanbiedingen op de Samsung Galaxy S23-serie kun je bij Belsimpel terecht voor hoge kortingen op andere toestellen. Zo profiteer je bijvoorbeeld van extra voordeel op de Galaxy A54. Deze snelle multitasker is uitgerust met een 6,4 inch-amoled-scherm en 32 megapixel-selfiecamera.

Toch liever een ander merk De Motorola Moto G73 haal je nu in huis met extra voordeel. Deze budgetsmartphone heeft een 6,5 inch lcd-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Verder vinden we op het toestel een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens.

Niet alleen Samsung en Motorola doen mee aan de zomerdeals bij Belsimpel, maar ook Honor. Zo haal je de Honor Magic 5 Lite nu al in huis vanaf 269 euro. De telefoon is uitgerust met een 6,67 inch amoled-scherm en 64 megapixel-hoofdcamera. De Honor Magic 5 Lite draait op Android 12 en heeft 6GB aan werkgeheugen. Je hebt de keuze uit 128GB of 256GB interne opslagruimte voor bestanden, foto’s en apps.

5. Tablets- en accessoires-deals

Tijdens de zomerdeals ontvang je bovendien korting op diverse tablets, oordopjes en smartwatches. De Samsung Galaxy Tab A8 is in prijs verlaagd en haal je nu al in huis vanaf 199 euro. Het instapmodel van deze tablet heeft 32GB aan opslagruimte en 3GB aan werkgeheugen. Deze budgettablet is daarnaast met zijn 10,5 inch-scherm perfect om mee te nemen op vakantie.

Heb je liever een nieuwe smartwatch of zijn je oordopjes toe aan vervanging, dan zitten er ook zeker interessante deals tussen. Merken zoals Huawei, Garmin, Fitbit, Nothing en Jabra doen allemaal mee tijdens de zomerdeals. Hieronder hebben we een selectie van de aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

6. Sim only-deals

Loop je abonnement bijna af, maar is je toestel nog niet aan vervanging toe? Dan is een sim only-abonnement zeker een slimme keuze. Doordat je jouw eigen bundel samenstelt, hoef je geen rekening te houden met bijkomende toestelkosten.

Wanneer je een sim only-abonnement bij KPN aanschaft dan krijg je de Bang & Olufsen Beo Play E8 oordopjes t.w.v. 269,95 gratis. Deze oordopjes gaan tot wel 35 uur mee op één acculading. Met de bijgeleverde oplaadcase geniet je onderweg altijd van jouw favoriete muziek.

Sluit je een 1-jarig of 2-jarig Budget Mobiel-abonnement af, dan ontvang je de Sennheiser Sport True Wireless oordopjes t.w.v. 129.90 euro gratis. Deze oordopjes zijn de ideale partner voor tijdens het sporten dankzij de lange accuduur die tot wel 9 uur mee gaat.

Profiteer je liever van voordeel op je nieuwe sim only-abonnement? Ook dat kan! Je ontvangt bij het afsluiten van een Lebara sim only-abonnement van minimaal 5GB nu 35 euro cashback.