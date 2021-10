De Fairphone 4 is een duurzaam ontworpen smartphone die je eenvoudig kan repareren en vijf jaar updates krijgt. Het is een toestel van een Nederlandse fabrikant. Op deze pagina lees je alles dat je moet weten over de Fairphone 4.

Duurzaam karakter

Fairphone maakt al jaren smartphones die zo duurzaam mogelijk ontwikkeld en geproduceerd zijn. De Fairphone 4 legt de lat weer een stukje hoger en gebruikt nog meer duurzaam gewonnen grondstoffen, waaronder Fairtrade-goud. Ook het wolfraam en aluminium zijn verantwoord gewonnen. Fairphone betaalt arbeiders in de mijnen en fabrieksarbeiders aan de lopende band een eerlijker en daarmee hoger salaris dan concurrerende smartphonemerken.

De Fairphone 4 is ook anders ontworpen dan de gemiddelde smartphone. Je kan het toestel eenvoudig uit elkaar halen om even de accu te verwisselen. Met een standaard schroevendraaier en tien minuten van je tijd haal je ook het scherm, de luidspreker en camera’s los. Die kun je vervangen door via de Fairphone-webwinkel nieuwe modules te kopen. Handig als je de smartphone hebt laten vallen en het scherm stuk is, bijvoorbeeld.

Veel smartphones zijn moeilijk en mede daarom alleen tegen hoge kosten te repareren, waardoor mensen een beschadigd toestel sneller wegdoen. Langer met een smartphone doen is beter voor het milieu omdat er minder grondstoffen gewonnen hoeven te worden. Mede om die reden levert Fairphone de Fairphone 4 zonder oplaadadapter, want daar heb je er vast al (meer dan) een van.

Herkenbare specificaties

De Fairphone 4 moet het vooral hebben van zijn duurzame focus en lange softwareondersteuning, waarover zo meteen meer. De specificaties van de smartphone zijn ‘gewoon goed’ maar minder geavanceerd dan van vergelijkbaar geprijsde smartphones. Toestellen die dus minder duurzaam ontwikkeld zijn en minder lang updates krijgen.

De Fairphone 4 is voorzien van een Snapdragon 750G-processor, een 48 megapixel-hoofdcamera en een 48 megapixel-groothoekcamera. Die is ook geschikt voor macrofoto’s, dus van heel dichtbij. Een 25 megapixel-selfiecamera tref je op de voorkant aan. Het toestel heeft een vingerafdrukscanner, nfc-chip en usb-c-poort. De accu heeft een capaciteit van 3905 mAh.

Net als concurrerende smartphones ondersteunt de Fairphone 4 snel mobiel internet via 5G. Opvallender is de e-sim-compatibiliteit zodat je een digitale simkaart kan gebruiken. Maar weinig (Android)smartphones zijn geschikt voor e-sim.

Bij zijn release draait de Fairphone 4 op Android 11, toen de nieuwste versie. De fabrikant belooft dat de smartphone vijf jaar software-updates krijgt. Dat is even lang als vorige Fairphone-modellen en ook even lang als Apple zijn iPhones updates geeft. Fabrikanten van Android-smartphones komen niet verder dan vier jaar, een enkele bedrijfssmartphone van Samsung uitgezonderd (ook vijf jaar).

Grote vraag is wel in welk tempo Fairphone de Fairphone 4 gaat updaten. Bestaande toestellen moeten opvallend lang wachten op versie-updates, waardoor de updateperiode van vijf jaar niet gelijk staat aan vijf versie-updates. Beveiligingsupdates komen sneller uit, maar ook op dit vlak legt Fairphone het af tegen merken als Nokia en Samsung.

Fairphone 4 review op Android Planet

Benieuwd naar onze ervaringen met de modulaire smartphone? Lees dan snel de Fairphone 4 review op Android Planet:

De Fairphone 4 is de vierde smartphone van de eigenzinnige Nederlandse fabrikant en een duidelijke upgrade ten opzichte van zijn voorgangers. Het toestel bevat nog meer duurzaam gewonnen grondstoffen, is weer wat eenvoudiger te repareren en heeft betere specificaties. Met de Fairphone 4 haal je de meest duurzame smartphone in huis, afkomstig van een merk dat hoopt dat je de telefoon vijf jaar gaat gebruiken.

De strategie van Fairphone is naar onze mening een voorbeeld voor de smartphoneindustrie, die als geheel helaas nog meer om winst draait dan om duurzaam gebruik en aandacht voor mens en milieu. Fairphone laat – al jaren – zien dat het heel anders kan, maar doet nog niet alles goed. Zo heeft de fabrikant nog weken tot maanden nodig om de foto- en videokwaliteit van de Fairphone 4 te verbeteren, wat broodnodig maar ook vreemd is omdat de smartphone binnenkort uitkomt. Ook vreemd vinden we het nogal vrijblijvende en tot dusver korte updatebeleid voor een toestel met een geadverteerde levensduur van zeker vijf jaar. Als Fairphone deze aandachtspunten weet te verbeteren, wordt de Fairphone 4 een nog betere keuze.

Fairphone 4 kopen

De Fairphone 4 is in september 2021 aangekondigd en verschijnt in oktober. Voor het instapmodel met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte betaal je een adviesprijs van 579 euro. De variant met 8GB en 256GB geheugen kost 649 euro. Fairphone brengt de smartphone in meerdere kleuren uit, waaronder groen en zwart.