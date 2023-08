De Fairphone 5 met abonnement: hier vind je de beste deals

Let op: De Fairphone 5 is nog niet te koop. Informatie over het toestel is gebaseerd op geruchten, lekken en aannames.

Wat je moet weten over FairPhone

In de overvolle markt van smartphones onderscheidt de Fairphone 5 zich door zijn unieke combinatie van prestaties en principes. Smartphones gaan meestal maar een paar jaar mee en worden speciaal ontworpen zodat zelf reparaties uitvoeren erg lastig is. Fairphone maakt de smartphone veel meer modulair zodat onderdelen makkelijker te vervangen zijn. Hierdoor kan hij veel langer mee en gooi je minder weg.

Wat je moet weten als je de FairPhone 5 kopen wil

De Fairphone 5 met abonnement is weer iets beter dan de FairPhone 4 en wederom gemaakt van gerecyclede materialen en volledig modulair. Dat betekent dat praktisch elk onderdeel zelf kan worden vervangen. Is de camera stuk? Dan bestel je gewoon een nieuwe in de webshop van Fairphone, je kunt deze dan vervolgens zelf in je telefoon bouwen. Je krijgt voor de prijs niet net zulke goede specs als bij concurrerende merken en dat is jammer. Voordeel is wel dat je niet elke twee jaar een nieuw toestel hoeft te kopen. Op die manier bespaar je dan weer.

Hoelang gaat de FairPhone 5 dan mee?

Fairphone hoopt dat je vijf jaar met je toestel doet. Natuurlijk kan je telefoon wel langer mee dan dat, maar tegen die tijd is de technologie weer zo ver gevorderd, dat je waarschijnlijk een upgrade wil. Ook zit je met software-updates. Fairphone belooft software-updates van vijf jaar en dat is langer dan de meeste concurrenten. Daarna wordt je telefoon minder veilig omdat hackers doorgaan met vernieuwen, maar jouw toestel dat niet meer bijhoudt. Na vijf jaar wordt het dus sowieso wel tijd voor een nieuwe.

