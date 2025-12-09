Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Bekijk actie

Fairphone Fairbuds XL kopen? Gebruik eerst onze prijsvergelijker

8.0
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Fairphone Fairbuds XL
1/5
  • Alle aanbiedingen en prijzen in één overzicht
  • 2 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 248,95 bij Belsimpel
Start vergelijkenBekijk beste deal
Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Fairphone Fairbuds XL. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Fairphone Fairbuds XL het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Fairphone Fairbuds XL deal.
Filters
×
Kleur
Levertijd
Filters
2 resultaten vanaf € 248,95
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Nu tot €10 korting per maand
  • Gratis 5G bij ieder abonnement
  • Maximaal voordeel als je internet van Ziggo hebt
  • Nu zonder aansluitkosten
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
nu met scherpe deals!
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Gratis aansluiten t.w.v. €15
Bekijk aanbieding
Fairphone Fairbuds XL
Fairphone Fairbuds XL
Noise cancelling
€ 248,95
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
1d
Fairphone Fairbuds XL
Fairphone Fairbuds XL
Noise cancelling
€ 249,00
2 jaar garantie
Proshop
Bekijk aanbieding
8.6
Proshop
4d

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren