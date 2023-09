Op zoek naar een smartphone die tegen een stootje kan, maar ook gewoon de hele dag meegaat en geschikt is voor alledaagse taken? Dan kan de Gigaset GX4 Pro iets voor jou zijn. Hier lees je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm, behuizing en camera’s

De Gigaset GX4 Pro uit maart 2023 is de betere versie van de Gigaset GX4. Die smartphone kwam eind 2022 op de markt. In grote lijnen komen de smartphones erg overeen, maar de GX4 Pro ziet er net iets anders uit. Zo heeft de robuuste behuizing net wat andere accenten.

Wel is de behuizing nog steeds IP68-water- en stofdicht. Dat betekent dat een regenbui of duik in het water geen kwaad kunnen. Ook is de smartphone voorzien van de militaire standaard MIL-STD-810H, wat inhoudt dat ‘ie goed tegen vallen en stoten kan. Aan de zijkant is de vingerafdrukscanner verwerkt, maar je kunt de smartphone ook ontgrendelen met gezichtsherkenning.

Het scherm voorop heeft een resolutie van 1560 bij 720 pixels. Dat is niet erg scherp, maar tekst is prima af te lezen. De helderheid gaat tot maximaal 550 nits, dus in fel zonlicht kan het beeld lastig te zien zijn. Bovenin het scherm vind je de zogeheten ‘druppelnotch’ voor de 16 megapixel-selfiecamera.

Achterop de smartphone zijn twee camera’s te vinden met daar omheen een ‘schijnwerperring’. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel voor scherpe foto’s bij goede belichting en met de groothoeklens van 8 megapixel fotografeer je nog meer van de omgeving in één foto.

Interne hardware

De Gigaset GX4 Pro wordt aangedreven door een Helio G99 van Mediatek. Die processor is prima voor alledaagse taken, maar zware 3D-programma’s kunnen wat langzamer draaien. Er is 6GB aan werkgeheugen aan boord met 128GB aan opslagruimte.

Niet alleen het toestel zelf is robuust, want ook de batterij is flink. Deze heeft namelijk een capaciteit van 5000 mAh. Daarmee houd je het gemakkelijk een dag vol. Ben je zuinig op je batterij? Dan kun je er zelfs twee dagen mee door zonder te laden. Laden gaat met 30 Watt bedraad en 15 Watt draadloos. Op zijn snelst is je smartphone binnen een uur weer opgeladen.

Software, beschikbaarheid en prijs

De GX4 Pro van Gigaset draait op Android 12. Dat is niet de nieuwste software van het moment, maar de smartphone ontvangt wel twee updates (naar Android 13 en 14). Gigaset legt geen drukke schil over Android heen, waardoor de software overzichtelijk in gebruik is.

