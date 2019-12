Google Pixel: Android zoals Google het graag ziet

De Google Pixel is uitgerust met alles wat je van een Android-smartphone zou verwachten én willen. Niet alleen krachtige hardware, een goede camera en een strak design, maar ook altijd de laatste versie van Android. Google levert met de Pixel een toestel af dat de toon zet voor wat met Android mogelijk is. Ontzettend uitgebreid in functies en kracht, maar zonder een compromis te moeten doen op het gebied van design en software. Met ondersteuning voor Daydream, een vingerafdrukscanner en meer ben je bovendien helemaal up-to-date met Android Nougat. Er is ook een grotere variant verkrijgbaar, de Google Pixel XL.

→ Ontdek ook de Google Pixel 2 en Pixel 2 XL, het nieuwe Android-vlaggenschip

Met de Pixel neemt Google afscheid van de Nexus-serie. Al sinds 2010 bracht Google jaarlijks een nieuw vlaggenschip uit voor Android. Die toestellen werden steeds in samenwerking met een andere fabrikant ontwikkeld en voorzien van de laatste versie van Android. Dit jaar trekt Google het productieproces wat meer naar zich toe, al wordt het toestel wel door HTC gemaakt. Bij het design, de software en de hardware is Google flink betrokken geweest. De Pixel is daarmee een echte Google-telefoon.

De Google Pixel in vogelvlucht

De Google Pixel werd op 4 oktober onthuld tijdens een evenement in New York. Het toestel is vervolgens vanaf dit najaar verkrijgbaar in verschillende landen, waaronder Nederland. Via deze pagina houden we je op de hoogte over de releasedatum, geruchten, nieuws en meer. Hieronder vind je de belangrijkste features van de smartphone op een rijtje.

5 inch-scherm met amoled-techniek en full hd-resolutie (1920 bij 1080 pixels)

Geschikt voor Google Daydream: gebruik je smartphone voor virtual reality

Draait op een stockversie van Android Nougat, met als eerste updates naar nieuwe versies

12 megapixel-camera en vingerafdrukscanner achterop, 8 megapixel-camera voor selfies voorop

Meer over de Google Pixel

Zoals je van een Google-toestel zou verwachten, is de Pixel voorzien van de beste mobiele hardware van dit moment. Zo wordt de smartphone aangedreven door een Snapdragon 821-chip, die wordt bijgestaan door 4GB RAM en 32GB of 128GB aan opslagruimte. Daarmee is de Google Pixel in dezelfde opslagcapaciteiten beschikbaar als de Nexus 6P, al is de 64GB-variant verdwenen.

Het scherm heeft een grootte van 5 inch, waarmee de Pixel redelijk compact en zelfs nog een stukje handzamer dan de Nexus 5X. Het display heeft een resolutie van 1920 bij 1080 pixels, wat zorgt voor een pixeldichtheid van 424 ppi. Hierdoor zien beelden er lekker scherp uit en hoef je je geen zorgen te maken dat je afzonderlijke beeldpuntjes ziet.

De Google Pixel zet ook zwaar in op smartphonefotografie. Volgens DxoMark, een website die (smartphone)camera’s uitvoerig test en ze van een score voorziet, heeft de Pixel de beste camera die tot op heden is gemaakt. De camera aan de achterkant schiet foto’s in 12,3 megapixels, terwijl de 8 megapixel-camera scherpe selfies en video’s schiet.

Bovendien krijgt iedere gebruiker van de Pixel de mogelijkheid om onbeperkt foto’s te uploaden naar Google Foto’s, de fotodienst van Google. Foto’s worden in hun oorspronkelijke resolutie geüploadt, waardoor er geen kwaliteit verloren gaat als je ze in de cloud opslaat.

De camera heeft ook enkele unieke features. Met de nieuwe camera-app (Pixel Camera) kunnen gebruikers aan de slag met Smart Burst, een functie die heel snel een heleboel foto’s maakt en dan het beste plaatje kiest. De HDR+-functie is enorm snel en zorgt ervoor dat foto’s nog mooier ogen.

Net als de laatste Nexus-toestellen is de Google Pixel voorzien van een usb-c-poort. Die maakt een snellere doorvoer van stroom en data mogelijk, wat vooral handig is omdat het toestel hierdoor snel oplaadt. Volgens Google laadt de smartphone in een kwartier genoeg op om ‘m zeven uur lang te gebruiken.

Normaliter geldt dat de accu in een halfuur voor 40 á 50 procent vol zit, en je na een uurtje helemaal klaar bent. Verder vinden we op de achterkant een ronde vingerafdrukscanner, die tevens als homeknop fungeert.

Conclusie Google Pixel review

De Google Pixel XL is een ontzettend indrukwekkend toestel. De Google Assistant is slim, snel en handig, de camera zet zeer kekke kiekjes neer en de hardware weet ons te verrassen door Android vlotter dan ooit te laten lopen. Het design spreekt wat minder tot de verbeelding en de accu is slechts een tikkeltje bovengemiddeld, maar we durven de Pixel XL nog altijd vrij overtuigd tot de beste Android-smartphone van dit moment uit te roepen. Minpunten zijn eigenlijk niet of nauwelijks te benoemen.

Nou ja, behalve dan de prijs. De Google Pixel is één van de duurste smartphones die dit jaar verschijnt en de Pixel XL doet daar nog een schepje bovenop. In Duitsland wordt het toestel voor zo’n 900 euro verkocht en vermoedelijk wordt de Nederlandse versie niet veel goedkoper. Dat terwijl sterk vergelijkbare vlaggenschepen als de Samsung Galaxy S7 Edge en de OnePlus 3 voor honderden euro’s minder verkrijgbaar zijn. Dat terwijl de verbeteringen ten opzichte van die alternatieven relatief klein zijn.

Zoek je het beste op het gebied van Android en is geld geen probleem, dan kunnen we je de Google Pixel XL van harte aanraden. Heb je geen behoefte aan de Google Assistant zolang deze alleen in het Engels werkt, of spreekt de Pixel Launcher je niet aan? Hou die honderden euro’s dan nog maar even op zak en ga voor één van de goedkopere alternatieven.

Lees meer in de uitgebreide Google Pixel review

Google Pixel release en prijs

De Google Pixel en Pixel XL werden op 4 oktober tijdens het Google-event aangekondigd. De smartphone kost 649 dollar, waarmee hij flink duurder is dan voorgaande Google-telefoons. Kopers kunnen kiezen uit de kleuren zilver, zwart en blauw.

Bespaar met een sim only abonnement

Koop je de Google Pixel los, overweeg dan ook eens een nieuw sim only abonnement. Op zustersite OnlySim.nl vind je de scherpste deals voor een nieuw abonnement en bespaar je tot wel enkele tientjes per maand op je telefoonkosten.