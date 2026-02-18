Google Pixel 10a kopen met Ben abonnement

Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Ontdek welk Ben abonnement in combinatie met de Google Pixel 10a aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Google Pixel 10a met Ben abonnement vanaf € 17,50 per maand zonder bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Ben aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Google Pixel 10a deal met Ben abonnement.
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 17,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 17,71
€ 333,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
25 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 18,00 p/m
Eenmalig toestel: € 10,00
Gemiddeld p/m: € 18,62
€ 335,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 18,00 p/m
Eenmalig toestel: € 10,00
Gemiddeld p/m: € 18,62
€ 335,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 18,50 p/m
Eenmalig toestel: € 10,00
Gemiddeld p/m: € 19,12
€ 335,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 19,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 19,21
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
25 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 19,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 19,21
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
35 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 19,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 19,71
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
200 min
30 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 19,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 19,71
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 20,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 20,21
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
onbeperkt min
25 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 20,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 20,21
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
onbeperkt min
25 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 20,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 20,71
€ 357,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Google Pixel 10a
Zonder BKR
Google Pixel 10a
128 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
?
Ben
€ 20,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 20,71
€ 345,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

