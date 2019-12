Google Pixel 2 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Google Pixel 2 los kopen: dit moet je weten

De Google Pixel 2 (XL) is de opvolger van de uitstekende Google Pixel die in het najaar van 2016 verscheen. Het toestel is sinds oktober 2017 verkrijgbaar en combineert high-end hardware met een stockversie van Android, zonder overbodige toevoegingen. De Pixel 2 heeft een fraai oled-scherm van 5 inch (de XL-variant meet 6 inch) en beschikt over een Snapdragon 835-chip met 4GB werkgeheugen. Hoogtepunt is de 12 megapixel-camera met optische beeldstabilisatie en slimme beeldverwerking, die zorgt dat elke foto er perfect uitziet. Verder beschikt de Pixel 2 over een waterbestendige behuizing, snellaadfunctie, de slimme assistent Google Lens en een uitstekende vingerafdrukscanner.

Uitvoeringen van de Google Pixel 2

De Google Pixel 2 is leverbaar in twee uitvoeringen, met 64GB of 128GB opslagruimte. Die eerste zal voor de meeste gebruikers voldoende zijn, al kunnen grootverbruikers beter voor het 128GB-model gaan. Overigens is bij beide uitvoeringen de interne opslag met een geheugenkaartje uit te breiden tot maximaal 256GB. Wel zo prettig als je veel apps gebruikt en regelmatig muziek en video’s downloadt voor offline gebruik.

Prijzen van de Google Pixel 2

Bij release betaalde je 799 euro voor de 64GB-versie van de Pixel 2, terwijl de grotere Pixel 2 XL voor 939 euro over de toonbank ging. Inmiddels zijn beide telefoons voor een aanzienlijk lager bedrag aan te schaffen. Kies je een refurbished Google Pixel 2, dan ben je nog goedkoper uit. Refurbished houdt in dat het toestel is gebruikt, en vervolgens door een professionele partij is gereinigd, gecontroleerd en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Doorgaans wordt bijvoorbeeld de accu vervangen. De meeste refurbished aanbieders bieden twee tot drie jaar garantie en leveren alle accessoires mee. Ook kun je het toestel kosteloos retourneren als het niet aan de wensen voldoet.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Google Pixel 2

Een losse Google Pixel 2 is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Dat is desgewenst uit te breiden met een smartphoneverzekering die dekt tegen val- en waterschade. De Pixel 2 is weliswaar stof- en waterbestendig, maar zal een val op een harde ondergrond niet schadevrij overleven. Een verzekering is daarom het overwegen waard, al kun je ook investeren in een stevige case.

Heb je je keuze voor de Pixel 2 gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om de scherpste aanbieding te vinden. De beste deals staan standaard bovenaan, en met filteropties kun je het aanbod verder sorteren op geheugen, kleur, levertijd et cetera. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Google Pixel 2 met abonnement?

De Google Pixel 2 was bij release behoorlijk duur, maar omdat hij al geruime tijd verkrijgbaar is, haal je hem stukken voordeliger in huis. Daarmee is het een interessante optie om los aan te schaffen en te combineren met een sim only abonnement. Op die manier voorkom je meteen ook een BKR-registratie. De keuze voor een sim only kan je op maandbasis veel geld besparen; veel providers bieden grote data- en belbundels voor relatief weinig geld. Bovendien kun je in sommige gevallen een flexibel, maandelijks opzegbaar contract afsluiten. Dat is handig als je maar voor korte tijd een abonnement nodig hebt. Meer weten? Ga naar zustersite OnlySim voor de beste sim only aanbiedingen en handige (bespaar)tips.