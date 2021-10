De Google Pixel 6 Pro is de betere uitvoering van de normale Google Pixel 6. Enkele verbeterpunten ten opzichte van het basismodel zijn onder andere een extra camera achterop, meer opslag en meer werkgeheugen. Er zijn nog meer zaken waar je op moet letten bij een Google Pixel 6 Pro met abonnement en op deze pagina praten we je helemaal bij.

Let hierop bij een Google Pixel 6 Pro met abonnement

De Google Pixel 6 Pro wordt officieel niet in Nederland uitgebracht. Mocht je hem toch willen hebben dan ben je afhankelijk van de grijze import. Winkeliers laten het toestel uit het buitenland halen en verkopen het hier tegen een meerprijs. Uiteraard kun je hem ook zelf in het buitenland aanschaffen en mee naar huis nemen.

Koop je de Google Pixel 6 Pro met abonnement echter in Nederland, dan betaal je dus een hogere prijs. Dat is echter niet het enige. Ook de ondersteuning kan van lagere kwaliteit zijn. Moet hij bijvoorbeeld worden gerepareerd? Grote kans dat je je toestel dan naar het buitenland moet sturen. Je krijgt hem daardoor dus ook later pas weer terug.

Abonnement of toch een los toestel?

Het grote voordeel van een Google Pixel 6 Pro met abonnement is natuurlijk het gebruiksgemak en het feit dat je in termijnen je toestel afbetaald. Zo krijgt je bankrekening niet in één keer een flinke klap te verwerken. Wel heb je dan te maken met een BKR-registratie, die krijg je in Nederland al bij leningen boven de 250 euro. Aangezien de Pixel 6 Pro duurder is dan dat, krijg je die dus sowieso, tenzij je een aanbetaling vooraf doet.

Bij een Google Pixel 6 Pro los toestel betaal je wel in één keer het hele bedrag, maar daarna zijn je maandelijkse kosten ook lager. Ook heb je dan geen last van een BKR-registratie, wat in sommige gevallen ook erg fijn kan zijn. Je kunt je losse toestel dan altijd nog combineren met een sim only-abonnement.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

Ja absoluut. De Google Pixel 6 Pro heeft goede specificaties die alle zware apps kunnen draaien. Ook maak je gebruik van 5G voor supersnel internet en betaal je met je mobiele telefoon dankzij de NFC-chip. Ook met betrekking tot software zit je helemaal goed. Google biedt namelijk maar liefst 5 jaar aan updates. Daardoor ben je tot ver in de toekomst helemaal voorzien.

Zo vind jij de beste deal

Scrol naar boven en je vindt onze prijsvergelijker. Daarin staat het goedkoopste abonnement altijd bovenaan. Realiseer je wel dat dit dan ook het meest karige abonnement is. Als je meer belminuten of MB’s wil, betaal je uiteraard meer. Gebruik daarom de filteropties om jouw ideale abonnement er tussenuit te vissen.

Eenmaal de perfecte deal gevonden? Klik dan door via de groene knop met ‘naar aanbieding’. Je komt dan op de website van de aanbieder terecht en daar kun je je aankoop afmaken.