De Google Pixel 6 Pro los toestel is Google’s eerste smartphone dat direct op Android 12 draait. Daarnaast is het samen met de reguliere Google Pixel 6 ook het eerste toestel dat gebruik maakt van hun zelf ontworpen processor chip. Daarmee moet hij maar liefst 80% sneller zijn dan de Pixel 5. Op deze pagina lees je precies waar je op moet letten

De Google Pixel 6 Pro los toestel kopen? Let hier dan op

De Google Pixel 6 Pro los toestel is de verbeterde versie van de normale versie. Enkele geüpgradede specs zijn een extra camera achterop, meer opslagcapaciteit en meer werkgeheugen.

Niet officieel uitgebracht in Nederland

Google brengt deze smartphone niet officieel in Nederland uit. Dat wil echter niet zeggen dat hij niet verkrijgbaar is. Enkele aanbieders zullen zelf de Pixel 6 Pro uit het buitenland halen, om deze hier tegen een meerprijs te verkopen. Daardoor is hij duurder dan de officiële adviesprijs. Uiteraard kun je ook zelf naar het buitenland reizen om het toestel daar op te halen.

Dit betekent echter wel dat de klantenservice waarschijnlijk van lagere kwaliteit zal zijn. Mocht je telefoon kapot gaan en je wil hem opsturen ter reparatie, dan moet hij waarschijnlijk ook weer naar het buitenland. Daardoor duurt de reparatie langer en heb je je telefoon pas later weer terug. Het is een puntje om rekening mee te houden.

Google Pixel 6 Pro als los toestel of toch met abonnement?

De Google Pixel 6 Pro heeft een adviesprijs van 899 euro en is daarmee niet goedkoop. Doordat hij officieel niet verkrijgbaar is in Nederland, zal hij hier waarschijnlijk ook nog een stukje duurder zijn. Omdat je bij een los toestel direct het hele bedrag aftikt, moet je dus wel genoeg gespaard hebben. Je kunt hem daarna wel combineren met een sim only-abonnement voor ultiem gebruiksgemak.

Als je kiest voor een Google Pixel 6 Pro met abonnement betaal je het toestel in termijnen af, waardoor je bankrekening niet zo’n zware klap te verwerken krijgt. Je krijgt dan wel te maken met een BKR registratie en dat kan net vervelend uitpakken als je binnenkort een hypotheek of andere lening probeert af te sluiten. Bekijk daarom zelf welke optie voor jou het beste werkt.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

Jazeker, de Google Pixel 6 Pro los toestel heeft specs waar je zeker de aankomende jaren mee vooruit kunt. Hij is voorzien van 5G voor supersnel internet en een NFC-chip voor contactloos betalen. Op het gebied van software updates staat Google op nummer 1, je krijgt namelijk maar liefst vijf jaar lang updates. Dat zit dus wel goed.

Zo vind je de beste deal

Met de prijsvergelijker op deze pagina zie je heel eenvoudig waar je dit toestel zo goedkoop mogelijk kunt scoren. Gebruik de filteropties om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk het toestel vindt dat je zoekt. Daarna klik je eenvoudig verder naar de beste deal.