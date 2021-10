De Google Pixel 6 kwam eind 2021 op de markt, maar helaas niet officieel op de Nederlandse. Het toestel is verkrijgbaar via de grijze import. Bovendien is dit de eerste Google smartphone waar een eigen processor in zit, daarmee is hij zo’n 80% sneller dan de Pixel 5. Op deze pagina vertellen we je precies waar je allemaal op moet letten als je een Google Pixel 6 met abonnement wil aanschaffen.

Let hierop bij een Google Pixel 6 met abonnement

Zoals gezegd is de Google Pixel 6 met abonnement niet officieel in Nederland verkrijgbaar. Dit kan ervoor zorgen dat de klantenservice niet aan je verwachtingen voldoet. Stel dat je hem opstuurt voor reparatie, dan moet hij waarschijnlijk naar het buitenland. Daardoor duurt alles langer en krijg je hem later pas weer terug.

Grijze import

Dankzij de grijze import kan je hem wel bij officiële Nederlandse winkels kopen. Zij bestellen het toestel dan waarschijnlijk zelf in Duitsland en verkopen hem hier tegen een kleine meerprijs. Daardoor is hij hier ook iets duurder dan in het buitenland. Je kunt natuurlijk zelf ook even over de grens hoppen en de Google Pixel 6 als los toestel naar Nederland brengen. Je kunt hem vervolgens combineren met een sim only-abonnement.

Voor wie is de Google Pixel 6 met abonnement geschikt?

De Google Pixel 6 met abonnement is van alle gemakken voorzien. Het is een mid-range toestel die verschillende taken prima voltooid. Bellen, appen, social media, foto’s maken, video’s afspelen, gamen en meer zijn allemaal geen probleem. De kans dat jij tevreden zult zijn met deze telefoon is daarom zeer aanwezig.

Is deze smartphone toekomstbestendig?

Zeker weten, sterker nog, de Google Pixel 6 wordt de eerste smartphone die al bij lancering draait op Android 12. Bovendien is het updatebeleid van Google niets minder dan uitstekend te noemen met maar liefst 5 jaar aan updates.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste deal te scoren

In de prijsvergelijker zie je eenvoudig bij welke aanbieders de Pixel 6 verkrijgbaar is, maar ook waar hij het voordeligst is. De laagste prijs staat namelijk automatisch bovenaan. Uiteraard gaat het dan ook om het meest karige abonnement. Wil jij meer MB’s of meer belminuten? Dan betaal je uiteraard meer. Gebruik daarom de filteropties zodat je alleen het aanbod te zien krijgt dat ook relevant is voor jou. Zo vind je zeer eenvoudig het ideale abonnement.