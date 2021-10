De Google Pixel 6 los toestel is Google’s instapmodel smartphone van 2021. De smartphones worden voor de eerste keer voorzien van Google’s zelf ontworpen processor chip, waardoor hij maar liefst 80% sneller moet zijn dan de Pixel 5. Op deze pagina vertellen wij je precies waar je allemaal op moet letten.

Google Pixel 6 los toestel kopen? Let hier dan op

De Google Pixel 6 los toestel is officieel niet in Nederland uitgebracht, in plaats daarvan kun je hem krijgen via de grijze import. Dit wil zeggen dat Nederlandse aanbieders de toestellen zelf ook uit het buitenland halen en deze hier tegen een meerprijs verkopen. Daardoor betaal je niet alleen wat meer, ook de klantenservice kan van slechtere kwaliteit zijn. Wil je bijvoorbeeld je smartphone laten repareren nadat je hem hebt laten vallen? Grote kans dat die daarvoor naar het buitenland moet. Het duurt dan dus langer voordat je hem weer terug hebt.

Ga je voor een los toestel of toch voor een abonnement?

De officiële adviesprijs van de Google Pixel 6 los toestel is 649 euro. In het begin zal die in Nederland duurder dan dat zijn. Dat is dus een flink bedrag om in één keer af te moeten tikken. Je kunt het toestel dan met een sim only-abonnement combineren of gewoon pre paid gebruiken.

Uiteraard kun je ook voor een Google Pixel 6 met abonnement gaan, zodat je in termijnen kunt betalen. In dat geval krijg je echter wel weer te maken met een BKR-registratie. Elk voordeel heeft z’n nadeel, zullen we maar zeggen. De keuze die je maakt zal aan voornamelijk van je eigen voorkeuren afhangen.

Ben ik met de Google Pixel 6 klaar voor de toekomst?

Jazeker, de smartphone heeft prima hardware om de aankomende jaren mee vooruit te kunnen. Zo heeft ie standaard 5G, een nfc-chip en een nieuwe, snelle processor. Ook qua software zit je goed bij Google. De Pixel 6 is namelijk de eerste smartphone die direct op Android 12 draait. Je maakt daarom direct gebruik van de nieuwste Android-versie. En met 5 jaar aan updates hoef jij de aankomende tijd geen nieuwe telefoon meer te kopen.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

De prijsvergelijker is heel eenvoudig te gebruiken. De laagste prijs staat immers altijd bovenaan. Echter is dit dan ook altijd de versie met het minste opslaggeheugen of RAM. Mocht je een meer uitgebreide versie zoeken, gebruik dan de filteropties. Op die manier vind je precies de smartphone die je zoekt.