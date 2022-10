Let op! De Google Pixel 7 Pro is nog niet aangekondigd maar naar verwachting gebeurt dit op donderdag 6 oktober. De informatie op deze pagina is dus nu nog gebaseerd op geruchten.

Op zoek naar een Google Pixel 7 Pro met abonnement? Dan wil je natuurlijk wel de beste deal scoren en niet teveel betalen. Daarvoor gebruik je onze prijsvergelijker, daarmee vind je binnen tien seconden de beste aanbieding van dit moment. Naast onze prijsvergelijker vind je ook nog wat standaard informatie over je nieuwe aankoop.

Voor wie is de Google Pixel 7 Pro met abonnement het meest geschikt?

De Google Pixel 7 Pro met abonnement is een toptoestel in het hoogste prijssegment. Je krijgt dus een snelle chip met veel werkgeheugen. Daarmee wordt multitasken een eitje en speel je met gemak de zwaarste 3D games. Op je scherm ziet alles er prachtig uit en dankzij de 120 Hz refresh rate geniet je van vloeiende beelden zonder stotteringen. De Google Pixel 7 Pro met abonnement koop je dan ook als je jouw smartphone veel gebruikt én bereid bent om te betalen voor kwaliteit.

De Google Pixel 7 Pro met abonnement of als los toestel?

De Google Pixel 7 Pro met abonnement is de beste keuze als je veel van je smartphone gebruik maakt als je onderweg bent. Je hoeft bij een abonnement ook niet direct het hele aanschafbedrag te betalen. Dat los je namelijk af in maandelijkse termijnen en daardoor houd je nu wat meer geld op je spaarrekening. Dat is natuurlijk ook fijn.

Je moet wel rekening houden met een BKR-registratie, die krijg je namelijk al bij alle leningen boven de 250 euro. Een BKR-registratie is daarom ook niet zo erg, maar kan wel vervelend zijn als je een lening of hypotheek probeert te krijgen. Je kunt dan een stuk minder lenen.

Als los toestel kopen

Koop je de Google Pixel 7 Pro liever als los toestel? Dan betaal je wel in één keer het hele aanschafbedrag, maar daarna zijn je maandlasten wel lager. De keuze tussen een los toestel en een abonnement hebben dus vooral te maken met je eigen voorkeuren. Uiteraard kun je ook geen BKR-registratie krijgen wanneer je een los toestel koopt.

Je kunt je losse toestel nog wel combineren met een sim only-abonnement, zo combineer je het beste van beide werelden.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staan de goedkoopste aanbiedingen altijd bovenaan. In het geval van abonnementen, zie je hier dus ook de minste belminuten, MB’s en SMSjes.

Zoek je uitgebreidere abonnementen? Dan zul je moeten scrollen of de filteropties gebruiken. Daarmee zie je alleen nog het aanbod waarin je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

Klik op de aanbieding die het beste bij je past en je komt direct op de website van de aanbieder terecht. Daar bestel je de Google Pixel 7 Pro met abonnement zoals je normaal ook zou doen.

Alleen nu weet je zeker dat je van de beste deal gebruikt heb gemaakt!