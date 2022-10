Let op! De Google Pixel 7 is nog niet aangekondigd maar naar verwachting gebeurt dit op donderdag 6 oktober. De informatie op deze pagina is dus nu nog gebaseerd op geruchten.

De Google Pixel 7 kopen kan vanaf de lancering op 6 oktober 2022 en is natuurlijk weer een beetje beter dan het model van vorig jaar, de Pixel 6. Hij komt wederom in twee uitvoeringen. De standaard uitvoering en het Pro-model die wat betere specs heeft. Ook lijkt het erop dat de Pixel 7 voor het eerst officieel in Nederland verkrijgbaar wordt.

Voor wie is de Google Pixel 7 kopen het meest geschikt?

De Google Pixel 7 is een midrange smartphone met een schone versie van Android. Hij heeft prima camera’s, is 6,3 inch groot en het scherm ververst met maximaal 90 Hz. Je krijgt daarbij wel jarenlang updates waardoor je langer kunt genieten van je telefoon. De Google Pixel 7 kopen is daarom ook voor mensen die hun telefoon wel belangrijk vinden en er veel mee doen, maar niet het budget hebben voor een high end smartphone.

Een Google Pixel 7 los toestel kopen of toch met abonnement?

Een Google Pixel 7 kopen kost je 649 euro voor een los toestel. Je betaalt dan het hele bedrag in één keer. Daardoor krijgt je spaarrekening natuurlijk een kleine klap, maar alle kosten zijn dan wel in één keer achter de rug. Je betaalt dan alleen nog voor het gebruik.

Door een los toestel te combineren met een sim only-abonnement krijg je wel dat extra gebruiksgemak van een abonnement, maar tegen lagere maandelijkse kosten. Je hoeft namelijk niet meer af te lossen op je toestel. Ook ontwijk je op deze manier een BKR-registratie.

Met abonnement

Ga je toch voor een Pixel 7 met abonnement? Dan betaal je een bedrag per maand totdat toestel helemaal is afgelost. Daardoor houd je nu meer geld over om andere leuke dingen mee te doen. Je krijgt dan wel te maken met een BKR-registratie. Dat is niet per se erg, maar kan wel vervelend zijn als je een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan namelijk een stuk minder lenen.

Zo vind jij de beste prijs

Onze prijsvergelijker werkt heel eenvoudig. De goedkoopste aanbieding staat namelijk automatisch bovenaan. Zelfs als een winkel de smartphone tijdelijk in de uitverkoop doet, merkt onze prijsvergelijker dat en zal hij deze aanbieding bovenaan tonen.

Je weet dus zeker dat je altijd naar de meest actuele prijzen kijkt.

Met de filteropties kun je het aanbod nog wat verfijnen. Denk aan extra opslagcapaciteit, een bepaalde kleur, etc.

Je ziet dan alleen nog maar de aanbiedingen die daadwerkelijk bij jouw interesses passen.

Klik vervolgens op de aanbieding die het beste bij je past en je komt automatisch op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar kun je de Google Pixel 7 kopen zoals je gewend bent.